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中職／陳俊秀滿貫砲一棒擊沉 悍將開季客場10連敗平最慘紀錄
陳俊秀今晚轟出中職賽事在台北大巨蛋的第一發滿貫砲，中信兄弟隊也以7：2強勢擊敗富邦悍將隊，離開主場的悍將苦吞開季客場10連敗，追平聯盟最高紀錄，另一項跨季客場連敗也在逼近聯盟紀錄。
中職過去開季客場最多連敗紀錄是2017年的10連敗，當時苦主也是悍將，而悍將目前跨季客場則是13連敗，超越原本兄弟在2009年的客場12連敗獨居史上第二多，接下來要避免追平2009年興農牛隊的客場15連敗聯盟紀錄。
悍將今晚雖然由申皓瑋在1局上先馳得點，中斷連22局未得分，然而領先滋味還不到40分鐘，3局下宋晟睿先敲安追平，接著張志豪安打超前，陳俊秀更在滿壘時轟出一發中外野滿貫砲，直接擊沉悍將勝利希望。
兄弟先發投手黃博多度過首局亂流後，繳出投6局丟掉2分（1分責失）的優質先發，被敲7支安打，防禦率為1.44；悍將先發投手力亞士則是5.1局被敲8支安打、丟掉6分。
陳俊秀3打數1安打，除了滿貫砲外，7局下的高飛犧牲打也打回個人此戰第5分打點。
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