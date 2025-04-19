中職／飛力獅「開箱」7局10K 猛獅完封桃猿4連勝

統一獅隊新洋投飛力獅初登板展現非凡實力，先發7局被敲3支安打，投出10次三振、沒有失分，獅隊也以3：0擊敗樂天桃猿隊取得4連勝，超越味全龍隊爬上戰績第二。

擁有大聯盟出賽104場、韓職出賽54場資歷的飛力獅，因調整進度較慢，在蒙德茲下二軍休息後，今天才迎來本季初登板，也接在本周布雷克、梅賽斯之後繳出好投。

飛力獅開賽就是三上三下，第2局雖然被敲出安打，但另外3個出局數都用三振拿下，3局下開局被連敲2安是最大危機，不過又連抓3個出局數凍結壘包，接著一路投完7局，僅因失誤讓對手上壘1次。