中職／飛力獅「開箱」7局10K 猛獅完封桃猿4連勝
統一獅隊新洋投飛力獅初登板展現非凡實力，先發7局被敲3支安打，投出10次三振、沒有失分，獅隊也以3：0擊敗樂天桃猿隊取得4連勝，超越味全龍隊爬上戰績第二。
擁有大聯盟出賽104場、韓職出賽54場資歷的飛力獅，因調整進度較慢，在蒙德茲下二軍休息後，今天才迎來本季初登板，也接在本周布雷克、梅賽斯之後繳出好投。
飛力獅開賽就是三上三下，第2局雖然被敲出安打，但另外3個出局數都用三振拿下，3局下開局被連敲2安是最大危機，不過又連抓3個出局數凍結壘包，接著一路投完7局，僅因失誤讓對手上壘1次。
獅隊排出本季「代打之神」胡金龍擔任先發第四棒、指定打擊，而他也在前兩打席都敲出二壘安打，1局上、4局上各打回1分打點，今天上班打好打滿的他，全場4打數2安打；獅隊第3分則是林靖凱在7局上的安打敲回。
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