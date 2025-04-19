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中職／31577人進場史上第六高 蠟筆小新X中信兄弟魅力

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟球團今、明天舉辦「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」主題日。記者侯永全／攝影
中信兄弟球團今、明天舉辦「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」主題日。記者侯永全／攝影

蠟筆小新加上中信兄弟隊的聯名效應驚人，今天在台北大巨蛋的兄弟與富邦悍將隊之戰，票房開出31577人，寫下本季第二高、史上第六高紀錄。

兄弟球團今、明天舉辦「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」主題日，今天賽前為了排隊購買聯名商品的球迷就延伸出一道長龍，今天的進場人數在本季也僅次於開幕戰的4萬人，當天也是兄弟主場。

中職史上進場人數最多就是4萬人，去年球季大巨蛋元年曾在9月21、22日2度達成，都是周思齊引退系列賽，接著依序是8月3日的34506人、6月15日的32988人，今天超越去年6月1日的29688人，寫下史上第六高紀錄。

中信兄弟球團今、明天舉辦「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」主題日。記者侯永全／攝影
中信兄弟球團今、明天舉辦「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」主題日。記者侯永全／攝影

中信兄弟 中職 周思齊 富邦悍將

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