中職／31577人進場史上第六高 蠟筆小新X中信兄弟魅力

蠟筆小新加上中信兄弟隊的聯名效應驚人，今天在台北大巨蛋的兄弟與富邦悍將隊之戰，票房開出31577人，寫下本季第二高、史上第六高紀錄。

兄弟球團今、明天舉辦「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」主題日，今天賽前為了排隊購買聯名商品的球迷就延伸出一道長龍，今天的進場人數在本季也僅次於開幕戰的4萬人，當天也是兄弟主場。