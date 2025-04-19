中職／8局1失分奪勝 艾速特當好隊友：這是團隊勝利

台鋼雄鷹隊艾速特今天當個好隊友，以8局掉1分的好投領軍，加上曾昱磬開轟、捕手陳致嘉敲回生涯首打點，以3：1擊敗味全龍隊取得2連勝，艾速特說：「這是團隊的勝利。」

艾速特今天以96球就投完8局，期間被敲出4支安打，僅因7局上劉基鴻的陽春砲而掉分，然而8局上不受影響投出三上三下，締造中職生涯最長的投球局數，另有8次三振、沒有保送。

由於今天天氣炎熱，艾速特坦言體力消耗確實不小，「這應該是我人生中第一次投到8局，慶幸7局挨轟後還能繼續上場，隊友的防守幫了我一把。」

雄鷹開季打線陸續浮現傷兵，先是陳文杰、魔鷹兩員大將都受傷，吳念庭昨天也因跑壘拉傷大腿下二軍，王柏融昨自打球直擊腳部今天也先休兵。

不過今天雄鷹打線依舊有輸出，2局下曾昱磬陽春砲先馳得點，6局下杜家明適時安打敲回第2分，7局下捕手陳致嘉的安打更將比數拉回到2分領先，也是他個人生涯第1分打點。

艾速特認為今天贏球是團隊的功勞，「每個人都做得很好，無論是打擊、守備，還有跟致嘉的搭配，也要恭喜致嘉，今天是他生涯第一次先發。」