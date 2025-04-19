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春季聯賽／楊振裕開轟 合庫擊敗台電搶預賽第8勝

中央社／ 台北19日電

成棒春季聯賽合庫棒球隊今天比賽攻勢集中後半段，楊振裕開轟帶起追分攻勢，終場以7比6擊敗台電搶下預賽第8勝；桃園市成棒隊以7比5擊敗新北凱撒，江國謙先發5局奪勝投。

114年全國成棒甲組春季聯賽A組社會隊預賽合作金庫棒球隊今天與台灣電力公司棒球隊交手，台電在第1、2、4局各拿1分，合庫前5局打完0比3落後，6局開始有得分攻勢，6局上楊振裕敲出2分砲追分。

合庫7局上靠著李亦崴適時安打送回追平分，高育瑋二壘打，一棒2分、幫助球隊取得5比3領先，台電7局下靠著蔡智榆清壘二壘打，一棒3分再度幫助球隊要回領先。

合庫8局上靠著保送、犧牲觸擊推進、安打再度將比數扳平，9局上1人出局後靠著接連安打、高飛犧牲打送回超前分，後援投手馬駿威9局下登板無失分，替球隊守住勝利，合庫拿下預賽第8勝，勝投記在前一任投手王政浩身上。

另外，桃園市成棒隊今天與新北凱撒棒球隊交手，桃園市隊2局下先馳得點，3局下靠著單局5安、1保送、對手1次守備失誤，單局攻下4分、奠定勝基，6局下再添2分保險分，順利搶下預賽第6勝。

桃園市成棒隊陣中具有中職資歷的投手江國謙今天先發出賽，用94球投5局，被敲出11支安打，投出1次三振、失掉4分責失分，拿下勝投。

春季聯賽 棒球

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