中職／台式應援飛到熊本 味全龍啦啦隊台日球迷爭睹

味全龍應援團近日再度展現台式應援的魅力。4月11日味全龍應援團長勛雞率領小龍女成員詩雅、小映、馬妹、心璇、家豪一行人，特別前往日本熊本縣展開交流行程。

味全龍應援團拜訪熊本縣知事木村敬、觀光文化部長脇俊也等熊本縣官員，以及超高人氣的吉祥物熊本熊。隨後一行人在熊本城迎賓武將隊的帶領下參訪歷史悠久的熊本城，進一步促進日台文化友好交流。

除了參訪行程，小龍女更於4月12日與13日出席九州獨立聯盟球隊「火之國沙羅曼達（火の国サラマンダーズ）」的開幕系列賽。

這次小龍女與火之國沙羅曼達啦啦隊Sallys、球迷應援團攜手登場，首度在熊本球場展現結合台灣與日本兩地風格的應援與舞蹈演出，熱情洋溢的台式應援風格，瞬間炒熱現場氣氛，讓熊本的球迷大開眼界。

隨著台積電近年進駐熊本設廠，當地湧入大量台灣人居住與旅遊，日台之間的互動愈發頻繁。此次比賽現場也吸引了不少台灣觀眾前來觀賽，看到小龍女登場應援，更讓他們備感親切與驕傲，場邊時而響起熟悉的應援口號，展現濃厚的家鄉情懷。

味全龍球團表示，能夠帶領小龍女參與位在日本熊本的相關賽事，是一項非常難得的交流機會。透過這次活動，不僅讓日本球迷感受到台式應援的熱情與魅力，也為球團拓展國際能見度踏出重要一步。

小龍女成員們也紛紛表示，這次熊本行收穫滿滿，無論是與火之國沙羅曼達的交流合作，或是與當地官員、球迷的互動，都讓她們更深刻體會到應援文化在運動賽事中的重要角色。未來她們也將持續努力，將台灣獨有的應援文化推廣至更多國際舞台。

味全龍近年積極拓展海外交流，不僅是棒球實力的展現，更是一股充滿文化活力與感染力的能量，期待未來有更多舞台，讓台式應援走出國門、感動世界。