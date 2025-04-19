中職／馬鋼二軍完全打擊隊友頻提醒 聽恰哥的話微調打擊

中信兄弟隊今天在大巨蛋續戰富邦悍將隊，從二軍拉上近期手感火燙的馬鋼，昨天在二軍締造完全打擊的他，心情意外平靜，也希望將這樣的心態帶到一軍，改善自己愛胡思亂想的毛病。

馬鋼昨天前三打席敲出一壘安打、三壘安打、全壘打，聽牌完全打擊後，隊友就開始紛紛提醒，馬鋼笑回：「是可以這樣講嗎？」不過過去常想太多的他，反而保持平常心敲出二壘安打，只用4打席締造完全打擊是二軍史上第一人。

昨晚馬鋼就收到通知要上一軍，今天出發前，二軍總教練「恰恰」彭政閔對他說：「放寬心好好享受。」馬鋼表示，上周打擊狀況不到很好，因此向彭政閔尋求意見，也從教練團那邊吸收，微調打擊動作後，收到效果。

升上一軍後，馬鋼也希望自己能夠繼續保持平常心，「專注當下享受，我之前都容易亂想。」目前在二軍守備以三壘為主、二壘為輔，至於游擊？「我們現在游擊太多厲害的人了」。