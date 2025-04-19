中職／頭錘豊暐是獎勵 張奕安撫隊友失誤：能笑就是放鬆

富邦悍將隊投手張奕今年轉任先發後穩定表現，無論自家、對手教頭都給予好評，昨晚續投第7局雖因捕手沒抓到盜壘，而賞豊暐一記頭錘，其中沒有責備之意，「也是辛苦他了」。

張奕昨天面對中信兄弟隊，先發6局被敲5支安打、丟掉3分，優質表現因隊友被完封而吞下敗投，第7局續投的他先對江坤宇投出保送，隨後又被盜壘成功，接著再被岳東華敲安而丟掉第2分退場，留下的壘包也變成分數。

在江坤宇盜壘成功後，悍將曾喊出暫停聚集在投手丘討論，張奕頭錘戴著頭盔的豊暐後，兩人相視而笑，張奕今天賽前解釋，當下如果有抓到坤宇盜壘，後面或許還有機會投下去，頭錘是感謝豊暐的辛苦，也為他敲出本季首安而開心。

昨天3局下也是沒抓到盜壘後丟掉第1分，張奕表示，自己回去看影片，確實有機會抓到，「豊暐可能急了一點，太用力反而導致丟了一個彈跳，提醒他平常心就好，都是經驗。」

由於昨天是豊暐本季首度先發，張奕爆料賽前看到平常活潑的他變得安靜，「問他在緊張什麼啦，就叫他去唱歌。」平時愛唱歌的豊暐，唱完感覺就放鬆了一點，張奕也說：「他真的滿會唱的。」

張奕昨天的表現獲得兄弟總教練平野惠一賽後稱讚，自家總教練陳金鋒今天也說：「從開季到現在他的表現很穩定，局數、球數都慢慢變多，尤其是作為老大哥帶領球隊，看到年輕人失誤多也會幫助他們安定下來，這方面做很好。」

張奕對於平野惠一的稱讚感到榮幸，自己也是效仿魔力藍、銳歐、力亞士等洋投，在隊友失誤後都給予鼓勵，「他們是有經驗的投手，也是我學習的榜樣，誰都會發生失誤，失誤之後一定壓力大、放不開，不管怎樣都希望他們面帶笑容，能笑就是放鬆。」