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中職／悍將逼近不名譽紀錄 鋒總坦言狀況多：要突破困難
富邦悍將隊開季客場吞下9連敗，距離2017年自己創下的聯盟最多開季客場10連敗紀錄不遠，近況不佳外也有傷兵困擾，今天戴培峰就因肩膀、脖子不適休兵，總教練陳金鋒坦言，狀況固然很多，「但還是要想辦法去突破」。
戴培峰因昨天撲壘時蹬到，肩頸不適下今天未先發，陳金鋒表示：「有一點不舒服，不是很嚴重，為了安全先休息。」另外辛元旭繼續隨隊一軍，視情況安排上一軍，「因為球隊最近受傷的人滿多」。
陳金鋒坦言，主客場的戰績會有差異，但現階段就是努力去突破困難，「結果不是我們想要的，每場該做的全力去做好」，雖然近期球隊狀況多，「受傷的是無法避免，大家在場上都很努力，就是繼續努力，無論多大的困難都要去突破」。
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