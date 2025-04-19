中職／馬鋼完全打擊後升一軍 平野惠一點出競爭現實面

中信兄弟隊馬鋼昨天在二軍締造完全打擊，今天就即刻拉上一軍，總教練平野惠一解釋，原因是游擊手楊祥禾下二軍調整，「拉上最近表現好的」。

考量近期江坤宇表現穩定，平野惠一希望讓楊祥禾到二軍，才能有更多打席，也因此做出本季首次的野手升降，「我也跟選手強調，每天二軍比賽都會看，有好表現隨時會拉上來」。

年輕球員上一軍後未必保障先發，平野惠一直言：「這是現實世界，完全靠實力搶位置，不是等待，要自己爭取機會。如果球隊目標世代交替，當然可以都排年輕球員上場，但我們是要二連霸，不能輕易把年輕人全部排上去，要考慮戰績」。

馬鋼能否卡位，要看內野其他人狀況，平野惠一指出，目前馬鋼定位在工具人，「說穿了都是競爭，祥禾因為阿坤不錯，所以讓他去二軍出賽，馬鋼很拚要上來，我們能做的就是拉上來」。

馬鋼今天升上一軍，賽前練習。 圖／中信兄弟隊提供

馬鋼今天升上一軍，賽前練習。 圖／中信兄弟隊提供