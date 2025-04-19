快訊

意見不同就冠上「XX同路人」 陳水扁也看不下去了

蔣萬安拋倒閣 國民黨內人士揭高層1考量嘆：永遠都輸家

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／馬鋼完全打擊後升一軍 平野惠一點出競爭現實面

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
馬鋼今天升上一軍，賽前練習。 圖／中信兄弟隊提供
馬鋼今天升上一軍，賽前練習。 圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊馬鋼昨天在二軍締造完全打擊，今天就即刻拉上一軍，總教練平野惠一解釋，原因是游擊手楊祥禾下二軍調整，「拉上最近表現好的」。

考量近期江坤宇表現穩定，平野惠一希望讓楊祥禾到二軍，才能有更多打席，也因此做出本季首次的野手升降，「我也跟選手強調，每天二軍比賽都會看，有好表現隨時會拉上來」。

年輕球員上一軍後未必保障先發，平野惠一直言：「這是現實世界，完全靠實力搶位置，不是等待，要自己爭取機會。如果球隊目標世代交替，當然可以都排年輕球員上場，但我們是要二連霸，不能輕易把年輕人全部排上去，要考慮戰績」。

馬鋼能否卡位，要看內野其他人狀況，平野惠一指出，目前馬鋼定位在工具人，「說穿了都是競爭，祥禾因為阿坤不錯，所以讓他去二軍出賽，馬鋼很拚要上來，我們能做的就是拉上來」。

馬鋼今天升上一軍，賽前練習。 圖／中信兄弟隊提供
馬鋼今天升上一軍，賽前練習。 圖／中信兄弟隊提供

馬鋼今天升上一軍，賽前練習。 圖／中信兄弟隊提供
馬鋼今天升上一軍，賽前練習。 圖／中信兄弟隊提供

馬鋼今天升上一軍，賽前練習。 圖／中信兄弟隊提供
馬鋼今天升上一軍，賽前練習。 圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟 平野惠一 江坤宇

延伸閱讀

中職／平野讚張奕很棒 兄弟2次關鍵盜壘擾亂投手節奏

中職／曾頌恩敲雙安有王威晨獻計 但平野惠一有一件事想唸

中職／兄弟岳政華二軍尚未守備出賽 平野惠一透露近況

中職／江坤宇罕見失誤 悍將久違單局進攻4人次

相關新聞

中職／馬鋼完全打擊後升一軍 平野惠一點出競爭現實面

中信兄弟隊馬鋼昨天在二軍締造完全打擊，今天就即刻拉上一軍，總教練平野惠一解釋，原因是游擊手楊祥禾下二軍調整，「拉上最近表...

中職／范國宸回一軍扛悍將四棒 王念好下二軍有功課

富邦悍將隊今天做出球員調度，范國宸重返一軍扛先發第四棒，總教練陳金鋒說了「繼續加油」，而王念好下二軍則是對好球帶還需磨練...

中職／「樂天三本柱」性感合體！河智媛穿高跟鞋應援 跳到忘了腳痛

樂天桃猿的啦啦隊Rakuten Girls「韓援三本柱」廉世彬、河智媛、禹洙漢昨天首度合體，化身職場OL登上應援舞台，穿...

中職／後勁6局無失分奪首勝9K寫新高 雄鷹飛上第四名

台鋼雄鷹隊洋投後勁越投越有勁，今晚面對味全龍隊6局投出9次三振，寫下生涯新高，雖然退場後分數一度被拉近，但雄鷹在6到8局...

中職／平野讚張奕很棒 兄弟2次關鍵盜壘擾亂投手節奏

中信兄弟隊今天以3：0擊敗富邦悍將隊，德保拉以8局無失分好投，拿下本季第3勝、生涯第69勝，距離兄弟洋投勝投紀錄風神保持...

影／悍將遭兄弟完封 苦吞開季客場9連敗

中信兄弟今起在台北大巨蛋擔任主場，與富邦悍將上演金控大戰三連戰。悍將先發投手張奕繳出6局失3分好投，無奈打線遭到兄弟先發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。