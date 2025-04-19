快訊

意見不同就冠上「XX同路人」 陳水扁也看不下去了

蔣萬安拋倒閣 國民黨內人士揭高層1考量嘆：永遠都輸家

中職／范國宸回一軍扛悍將四棒 王念好下二軍有功課

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將范國宸重返一軍扛先發第四棒。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將范國宸重返一軍扛先發第四棒。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天做出球員調度，范國宸重返一軍扛先發第四棒，總教練陳金鋒說了「繼續加油」，而王念好下二軍則是對好球帶還需磨練。

范國宸日前因打擊狀況不佳下二軍，在二軍5戰7安、打擊率4成12，今天回到一軍就先發，陳金鋒表示：「時間到了，先前讓他下去調整一下，調整好就上來，繼續加油。」

王念好在一軍出賽13場敲出5支安打、打擊率1成61，陳金鋒指出，王念好打擊沒問題，只是在對自己好球帶的掌握上需要修正，因此讓他下二軍，透過比賽去調整。

范國宸則表示，在二軍期間加強守備、打擊，「目前打得還不錯。」先前打擊狀況不佳也讓他放在心中，在二軍也跟副領隊林威助討論，「他都有看比賽，提醒我要注意什麼。」

王念好 范國宸 陳金鋒

延伸閱讀

中職／銳歐與二軍有落差 鋒總看王念好跑壘疏失坦言「搞不清狀況」

中職／少了張育成怎因應？陳金鋒盼團結就是力量：還是要前進

中職／慘！張育成傷兵確定先降二軍 悍將升上2人、辛元旭隨隊

中職／曾峻岳燈光秀50秒引爆救援能量 鋒總肯定：做得很好！

相關新聞

中職／馬鋼完全打擊後升一軍 平野惠一點出競爭現實面

中信兄弟隊馬鋼昨天在二軍締造完全打擊，今天就即刻拉上一軍，總教練平野惠一解釋，原因是游擊手楊祥禾下二軍調整，「拉上最近表...

中職／范國宸回一軍扛悍將四棒 王念好下二軍有功課

富邦悍將隊今天做出球員調度，范國宸重返一軍扛先發第四棒，總教練陳金鋒說了「繼續加油」，而王念好下二軍則是對好球帶還需磨練...

中職／「樂天三本柱」性感合體！河智媛穿高跟鞋應援 跳到忘了腳痛

樂天桃猿的啦啦隊Rakuten Girls「韓援三本柱」廉世彬、河智媛、禹洙漢昨天首度合體，化身職場OL登上應援舞台，穿...

中職／後勁6局無失分奪首勝9K寫新高 雄鷹飛上第四名

台鋼雄鷹隊洋投後勁越投越有勁，今晚面對味全龍隊6局投出9次三振，寫下生涯新高，雖然退場後分數一度被拉近，但雄鷹在6到8局...

中職／平野讚張奕很棒 兄弟2次關鍵盜壘擾亂投手節奏

中信兄弟隊今天以3：0擊敗富邦悍將隊，德保拉以8局無失分好投，拿下本季第3勝、生涯第69勝，距離兄弟洋投勝投紀錄風神保持...

影／悍將遭兄弟完封 苦吞開季客場9連敗

中信兄弟今起在台北大巨蛋擔任主場，與富邦悍將上演金控大戰三連戰。悍將先發投手張奕繳出6局失3分好投，無奈打線遭到兄弟先發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。