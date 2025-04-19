中職／范國宸回一軍扛悍將四棒 王念好下二軍有功課
富邦悍將隊今天做出球員調度，范國宸重返一軍扛先發第四棒，總教練陳金鋒說了「繼續加油」，而王念好下二軍則是對好球帶還需磨練。
范國宸日前因打擊狀況不佳下二軍，在二軍5戰7安、打擊率4成12，今天回到一軍就先發，陳金鋒表示：「時間到了，先前讓他下去調整一下，調整好就上來，繼續加油。」
王念好在一軍出賽13場敲出5支安打、打擊率1成61，陳金鋒指出，王念好打擊沒問題，只是在對自己好球帶的掌握上需要修正，因此讓他下二軍，透過比賽去調整。
范國宸則表示，在二軍期間加強守備、打擊，「目前打得還不錯。」先前打擊狀況不佳也讓他放在心中，在二軍也跟副領隊林威助討論，「他都有看比賽，提醒我要注意什麼。」
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