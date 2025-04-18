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中職／後勁6局無失分奪首勝9K寫新高 雄鷹飛上第四名

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊先發投手後勁。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊先發投手後勁。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊洋投後勁越投越有勁，今晚面對味全龍隊6局投出9次三振，寫下生涯新高，雖然退場後分數一度被拉近，但雄鷹在6到8局持續得分，最終仍以7：3穩穩拿下勝利，超越今天輸球的樂天桃猿隊攀上第四名。

後勁今天雖然被敲出4支安打，另外有2次四壞、1次觸身球，但遇到危機都能夠用三振化解，6個半局有4次都是用三振抓下該局第3個出局數，在本季第3次先發拿下第一場勝投。

今天投了104球的後勁表示，原本希望球數能夠在精簡一點，今天雖然有遇到一些狀況，但當下重新調整，積極進攻好球帶解除危機，而外界熱議的蝴蝶球其實就是個有趣的球路，「為何不試試看呢？目前還需要加強穩定度，是一個好的、好玩的球種。」

雄鷹打線也狂敲14支安打，王柏融高飛犧牲打先馳得點，2局下曾子祐敲安帶有1分打點，6局下則是開局連3支安打，郭阜林的安打敲回1分，曾昱磬再補上高飛犧牲打。

4：0的領先在7局上換投後，劉基鴻敲出一發三分砲瞬間拉近，不過7局下郭阜林又敲出1分打點安打，8局下則是把握對手2次失誤，用2支安打、1次四壞保送拿到2分。

後勁 樂天桃猿

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