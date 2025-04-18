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中職／平野讚張奕很棒 兄弟2次關鍵盜壘擾亂投手節奏

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟先發投手德保拉8局無失分拿下勝投，並獲選單場最有價值球員。記者余承翰／攝影
中信兄弟先發投手德保拉8局無失分拿下勝投，並獲選單場最有價值球員。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊今天以3：0擊敗富邦悍將隊，德保拉以8局無失分好投，拿下本季第3勝、生涯第69勝，距離兄弟洋投勝投紀錄風神保持的70勝，德保拉僅差1勝，他表示，希望下一場可以拿到70勝，「之後就是以71勝打破這個紀錄。」

此役雙方先發投手表現精彩，張奕先發6局失3分，前6局僅失1分，第7局繼續站上投手丘，開局保送江坤宇，盜壘進占得點圈，岳東華安打敲回分數；富藍戈接手，續被高宇杰敲安，宋晟睿以高飛犧牲打送回1分，記在張奕帳上。

兄弟教頭平野惠一大讚悍將張奕表現精彩，「張奕表現很好，我們在第三局掌握到機會，第七局把他打退場後，才成功從中繼投手手中拿到分數，前面一直受制於張奕的投球。」兄弟此役兩度盜壘成功，最終都兌現成為分數，平野表示，「戰術的部分沒辦法講太多，但面對這樣的投手，必須想辦法去擾亂投手節奏。」

悍將打線面對德保拉束手無策，在他8局投球任內只敲出3安打，有5局只打3打席，包括第4局戴培峰敲出長打，挑戰三壘遭到左外野手曾頌恩長傳助殺出局，就算有長打，還是單局只打3打席。

德保拉最終以8局無失分、7次三振好投，拿下本季第3勝、生涯第69勝，獲得單場MVP，賽後受訪時，飄過的張志豪先大喊：「Starbucks，No 7-11」。

中信兄弟先發投手德保拉8局無失分拿下勝投，並獲選單場最有價值球員。記者余承翰／攝影
中信兄弟先發投手德保拉8局無失分拿下勝投，並獲選單場最有價值球員。記者余承翰／攝影

張奕 德保拉

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