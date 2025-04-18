中職／曾頌恩敲雙安有王威晨獻計 但平野惠一有一件事想唸

中信兄弟隊曾頌恩賽前打擊率僅1成52，今天敲出雙安，包括第3局為兄弟首開紀錄的安打，幫助兄弟以3：0擊敗富邦悍將隊賽後，總教練平野惠一被問到這位子弟兵的表現，第一反應卻說：「我要先去看看他最後一個打席的飛球有沒有認真跑」，曾頌恩自承：「好像沒有太認真跑，打出去事先懊惱一下。」

曾頌恩開季打擊狀況並不理想，情緒一直都很豐沛的他，15日敲出長打後落淚，今天在場上出現雙安，鏡頭也持續聚焦他的情緒，讓曾頌恩都笑說：「我有一點感覺到（鏡頭）。」但他強調，今天只是單純擦汗。

曾頌恩今天賽前有來自總教練平野惠一餵球特調，還有第一個打席打完後，隊長王威晨也上前給他一帖錦囊妙計，「他說我教你一個方法，你上去做做看，後面揮起來就比較得心應手，不會揮出去的感覺和自己想的不一樣。」至於詳細是怎樣的建議，他說：「他都說這是商業機密，不能講出去。」

至於平野的提點，曾頌恩表示，「他覺得我的揮棒很不乾脆，上去打比較急躁一點，先不要設定第一球，等揮棒比較可以掌握時再攻擊。」他也提到，去年成績還不錯，投手不會給自己太好打的球，知道要耐心一點，「但前幾場我做不到，想為球隊貢獻的心情比較多，沒辦法把該做的事情做好。」

賽後得知平野想去了解自己的最後一打席有沒有認真跑，曾頌恩說：「沒關係啦！我被關愛的次數很多，不缺這一次。」想一想承認自己好像沒有太認真跑，「打出去好像先懊惱一下才開始跑。」

此外，中職聯盟今天放寬魚雷球棒的認證規定，最快可望在下周就通過使用，曾頌恩本身有3支「台灣製」的魚雷球棒，目前放在洲際。他表示，揮起來感覺還不錯，但木頭材質還是有差異，可能要等批貨何時可以到台灣，才能進一步比較。