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中職／梅賽斯接棒布雷克7局好投 獅隊開季震盪後又取3連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊先發投手梅賽斯。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手梅賽斯。圖／統一獅隊提供

統一獅隊戰績經歷開季的上下震盪後進入一段盤整期，如今又找回上升曲線，今晚梅賽斯先發7局無失分演出，打線則有許哲晏的本季首轟帶動3分攻勢，最終以4：2擊敗樂天桃猿隊，取得3連勝。

獅隊開季曾豪取4連勝站上聯盟第一，但接下來又是一波4連敗掉到5成勝率，接著又是勝敗交錯呈現，16日先在台南主場2連戰橫掃悍將，今天作客桃園棒球場也維持勝利氣象，緊咬聯盟前兩名。

昨晚有布雷克9局完投完封，獅隊今天的梅賽斯也展現受期待的王牌身手，面對猿隊7局僅被梁家榮敲出1支安打，另有2次四壞保送，除此之外徹底壓制，連續3場交出優質先發，今天也投出來台後最長局數。

獅隊打線在5局上攻破波賽樂，許哲晏作為首名打者敲出陽春砲，接著楊竣翔敲出二壘安打後靠滾地球推進上三壘，邱智呈保送，陳傑憲適時安打敲回1分打點，潘傑楷再保送變滿壘，林培緯高飛犧牲打敲回第3分；7局上則是2出局滿壘、朱迦恩選到保送擠回1分。

波賽樂僅投4.1局退場，被敲4支安打，留下來的壘包都變成分數，總計丟掉3分；而猿隊打線在8局下敲出2安但無功而返，9局下林子崴登板後出現2次觸身球中間夾著1支安打，製造無人出局滿壘後退場。

陳韻文接手後，梁家榮敲出高飛犧牲打進帳第1分，2出局後宋嘉翔敲安打進第2分，在場邊的梅賽斯大力鼓掌鼓勵，陳韻文終於製造第3個飛球出局守住勝利。

統一獅隊先發投手梅賽斯。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手梅賽斯。圖／統一獅隊提供

梁家榮 樂天桃猿

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