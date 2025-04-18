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中職／客場怎麼贏？悍將再遭兄弟完封 張奕6局好投問天

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將先發投手張奕（右）6局下化解危機後與隊友擊掌。記者余承翰／攝影
富邦悍將先發投手張奕（右）6局下化解危機後與隊友擊掌。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊等一場客場勝利，今天再度功虧一簣，張奕先發6局失3分好投結局問天，悍將以0：3不敵中信兄弟隊，連兩天遭到完封，也吞下開季客場9連敗，距離2017年悍將保持的開季客場10連敗只差一步。

張奕先發6局共用96球，被敲5安打、失3分，他的失分先出現在第3局，兩出局後被張志豪敲出安打，盜壘進占得點圈，曾頌恩補上安打幫助兄弟先馳得點。

張奕帶著0：1落後一路投到第7局，開局保送江坤宇，兄弟如法炮製靠盜壘進占得點圈，岳東華安打再敲回分數；富藍戈接手，續被高宇杰敲安，宋晟睿以高飛犧牲打送回1分，記在張奕帳上。

悍將打線面對德保拉束手無策，在他8局投球任內只敲出3安打，有5局只打3打席，包括第4局戴培峰敲出長打，挑戰三壘遭到左外野手曾頌恩長傳助殺出局，就算有長打，還是單局只打3打席。

德保拉最終以8局無失分、7K好投，拿下本季第3勝、生涯第69勝；黃恩賜登板把關3：0領先守成，拿下本季第5次救援成功續居榜首。

富邦悍將戴培峰（前）4局上敲出二壘安打，但想直接撲上三壘卻被觸殺出局。記者余承翰／攝影
富邦悍將戴培峰（前）4局上敲出二壘安打，但想直接撲上三壘卻被觸殺出局。記者余承翰／攝影

張奕 曾頌恩

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