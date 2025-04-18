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中職／蠟筆小新降臨前夕 兄弟「攻蛋」13813人進場
中信兄弟隊本周末在台北大巨蛋3連戰迎戰富邦悍將隊，今天周五賽事票房先為明、後天蠟筆小新主題日預熱，1萬3813人進場。
至今天賽前，大巨蛋共進行7場比賽，總進場人數11萬444人、場均1萬5777人，統一獅隊作東的3連戰票房崩跌，味全龍隊兩場「平日蛋」勉強過萬，球迷相當關注巨蛋的票房魅力還香不香。
今天起輪到擁有百萬象迷的兄弟擔任主場球隊，相較後兩天預售數字平淡的周五賽事，最終票房報出1萬3813人。
兄弟在19、20日舉辦「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」主題日，首次將動漫IP聯名主題日搬到大巨蛋盛大舉行，選手將穿上「動感超人款」球衣出賽，兄弟球團邀請蠟筆小新與動感超人人偶現身大巨蛋，與Passion Sisters帶來開場表演，蠟筆小新中文版配音員曾允凡老師也將現場原音重現，讓球迷沉浸在蠟筆小新的童趣世界。
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