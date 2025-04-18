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中職／兄弟岳政華二軍尚未守備出賽 平野惠一透露近況

中央社／ 台北18日電
中信兄弟隊岳政華。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊岳政華。圖／中信兄弟隊提供

中職中信兄弟外野手岳政華因身體狀況調整慢、開季二軍出發，目前二軍還沒有守備出賽，總教練平野惠一表示，岳政華近期加入團體守備練習若沒有問題，就會在比賽中守備出賽。

兄弟野手岳政華今年季前官辦熱身賽都沒有出賽紀錄，當時總教練平野惠一表示，岳政華身體有些狀況、調整進度比較慢，趕不上開季；岳政華開季二軍出發，目前為止二軍9場出賽，總計35打數敲出12支安打，包括2發全壘打，打擊率3成43。

岳政華雖然在二軍持續出賽，但一直沒有守備紀錄，平野惠一今天賽前受訪表示，岳政華目前練習已經開始傳接球、慢慢拉長距離，近期會加入團體守備練習，如果練習狀況沒有問題，就會開始在比賽中守備出賽。

兄弟投手黃恩賜近期扛起終結者角色表現稱職，今天賽前7場後援出賽拿下4次救援成功；平野惠一沒有直接談黃恩賜優勢，表示說出來就會被對方針對，也提到終結者角色，與內容相比、重要的是結果，能守住勝利最重要，黃恩賜表現的很好，有完成教練團交代的任務。

岳政華 平野惠一 黃恩賜

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