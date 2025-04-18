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中職／江坤宇罕見失誤 悍將久違單局進攻4人次

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
江坤宇出現罕見失誤，讓富邦悍將隊中斷連10局只打3打席。記者余承翰／攝影
江坤宇出現罕見失誤，讓富邦悍將隊中斷連10局只打3打席。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊跨場連10局僅打3打席，今天在第2局靠中信兄弟隊游擊手江坤宇的罕見失誤，終於在單局出現第4打席，避免推進連11局三上三下。

悍將昨天在台南棒球場以0：6輸給統一獅隊，獅隊洋投布雷克先發9局被敲3安打、1保送，但悍將3支雙殺打，加上王念好的跑壘失誤，讓他演出變相27上27下，悍將只打27打席繳械。

兄弟今天由洋投德保拉先發，首局面對悍將演出3連K，其實第2局也有機會演出三上三下，但兩出局後面對董子恩，打向游擊方向的滾地球，罕見造成江坤宇失誤，陳真再打向右外野遭到接殺，悍將該局久違打了4打席。

至今天賽前，悍將本季進攻局數為114局，共有48局只打3打席，比例排名6隊第二高，只優於台鋼雄鷹的進攻117局、54局只打3打席。

球隊 進攻局數 3打席局數 比例

台鋼雄鷹 117 54 46.2%

富邦悍將 114 48 42.1%

樂天桃猿 105 44 41.9%

統一獅 122 49 40.2%

中信兄弟 121 47 38.8%

味全龍 103 32 31.1％

統計至4/17

台鋼雄鷹 富邦悍將 樂天桃猿

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