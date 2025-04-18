中職／馬鋼二軍完全打擊兄弟隊史首見 4打席集滿史上第一人

中信兄弟隊內野手馬鋼今天締造隊史首見紀錄，二軍面對樂天桃猿隊的前四打席敲出一壘安打、三壘安打、全壘打、二壘安打，成為第一位在二軍締造完全打擊的兄弟球員、中職二軍史上第四人，而兄弟則以10：4拿下勝利。

馬鋼今年球季從二軍出發，前8場比賽敲出9支安打，今天火力大爆發，2局上就先敲出一壘安打，4局上則在2出局後敲出三壘安打，並靠蘇緯達的安打跑回球隊第1分，兄弟也在此局將比數扳平為2：2。

5局上許庭綸的陽春砲為兄弟超前比數，無人出局、一二壘有人時，馬鋼又補上一發三分砲，瞬間拉開差距；6局上馬鋼的二壘安打帶有1分打點，將比數擴大到9：2，也湊齊完全打擊的全部安打。

中職過去在二軍僅有3人曾締造完全打擊，2011年4月9日Lamigo桃猿隊余德龍、2012年5月11日興農牛隊方克偉、同年9月14日猿隊的蔡建偉，馬鋼成為第4人，僅用前4打席集滿完全打擊則是第1人，余德龍、方克偉在第5打席完成，蔡建偉則是第7打席。

馬鋼在8局上的第4打席是右外野飛球出局，今天總計5打數4安打、4打點，包含1轟，打擊率上升到3成71，這是他今年首次猛打賞，也追平二軍生涯單場最多安打紀錄。

23歲的馬鋼是2020年兄弟選秀第3指名，前三年雖有在一軍出賽但機會不多，7場出賽敲出3支安打、打擊率2成31，還在養成之中。