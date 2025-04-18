快訊

立院龍頭選舉「綠白電話門」柯文哲告吳崢求償100萬結果曝光

朱立倫高喊再赴北檢！警出動160人 憂防線再失守1招加工鐵馬護欄

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／馬鋼二軍完全打擊兄弟隊史首見 4打席集滿史上第一人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊馬鋼。圖／中信兄弟隊提供，資料照
中信兄弟隊馬鋼。圖／中信兄弟隊提供，資料照

中信兄弟隊內野手馬鋼今天締造隊史首見紀錄，二軍面對樂天桃猿隊的前四打席敲出一壘安打、三壘安打、全壘打、二壘安打，成為第一位在二軍締造完全打擊的兄弟球員、中職二軍史上第四人，而兄弟則以10：4拿下勝利。

馬鋼今年球季從二軍出發，前8場比賽敲出9支安打，今天火力大爆發，2局上就先敲出一壘安打，4局上則在2出局後敲出三壘安打，並靠蘇緯達的安打跑回球隊第1分，兄弟也在此局將比數扳平為2：2。

5局上許庭綸的陽春砲為兄弟超前比數，無人出局、一二壘有人時，馬鋼又補上一發三分砲，瞬間拉開差距；6局上馬鋼的二壘安打帶有1分打點，將比數擴大到9：2，也湊齊完全打擊的全部安打。

中職過去在二軍僅有3人曾締造完全打擊，2011年4月9日Lamigo桃猿隊余德龍、2012年5月11日興農牛隊方克偉、同年9月14日猿隊的蔡建偉，馬鋼成為第4人，僅用前4打席集滿完全打擊則是第1人，余德龍、方克偉在第5打席完成，蔡建偉則是第7打席。

馬鋼在8局上的第4打席是右外野飛球出局，今天總計5打數4安打、4打點，包含1轟，打擊率上升到3成71，這是他今年首次猛打賞，也追平二軍生涯單場最多安打紀錄。

23歲的馬鋼是2020年兄弟選秀第3指名，前三年雖有在一軍出賽但機會不多，7場出賽敲出3支安打、打擊率2成31，還在養成之中。

完全打擊 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／陳冠穎指叉球數據聯盟頂尖 冷靜特質不像新人

中職／王建民看見陳琥的不同 自信提升更敢用變化球

中職／平野惠一不在意近9戰0轟 更想要求上壘率

中職／銳歐與二軍有落差 鋒總看王念好跑壘疏失坦言「搞不清狀況」

相關新聞

中職／慘！張育成傷兵確定先降二軍 悍將升上2人、辛元旭隨隊

正處於3連敗、開季客場8連敗的富邦悍將隊，今天進行陣容異動，失去一名大將，降下張育成、葉子霆，升上林澤彬、蕭憶銘。張育成...

中職／少了張育成怎因應？陳金鋒盼團結就是力量：還是要前進

富邦悍將隊本季一走出新莊棒球場就陷入萬劫不復，已經累積開季客場8連敗，如今又少了「部長」張育成，總教練陳金鋒表示，「不管...

中職／銳歐與二軍有落差 鋒總看王念好跑壘疏失坦言「搞不清狀況」

富邦悍將隊在台南棒球場賽兩場全面挫敗，昨天遭統一獅隊洋投布雷克演出變相27上27下，比賽內容難看，談到王念好9局的跑壘失...

中職／馬鋼二軍完全打擊兄弟隊史首見 4打席集滿史上第一人

中信兄弟隊內野手馬鋼今天締造隊史首見紀錄，二軍面對樂天桃猿隊的前四打席敲出一壘安打、三壘安打、全壘打、二壘安打，成為第一...

中職／魚雷棒有望加速啟用 聯盟修改免除強制檢測

風行大聯盟的「魚雷球棒」有機會在中華職棒開始使用，中職聯盟今天公告，放寬原本「球棒型號清單若有變更需重新認證」規定，改為...

中職／陳冠穎指叉球數據聯盟頂尖 冷靜特質不像新人

中職中信兄弟21歲投手陳冠穎讓教練團感覺不像新人，展現冷靜特質，目前後援出賽累積2勝2中繼成功；投手教練王建民透露陳冠穎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。