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中職／魚雷棒有望加速啟用 聯盟修改免除強制檢測
風行大聯盟的「魚雷球棒」有機會在中華職棒開始使用，中職聯盟今天公告，放寬原本「球棒型號清單若有變更需重新認證」規定，改為「每年可變更一次型號清單」，代表只要認證廠商照規定變更清單，球員就可使用魚雷棒。
大聯盟今年球季不少球員使用魚雷棒，特殊的造型相較傳統球棒更加強擊球甜蜜點，中職球員也期待使用，不過若照原本規定，即使是認證過的廠商，也需要另外提出球棒檢測才能在季中使用，陳傑憲就擔心增加的檢測費用可能轉移到球員身上。
不過中職日前已經針對此點研議修改規定，並在今天公告，季前經過認證的球棒廠商所提出的球棒型號清單，原本規定中「清單變更需要重新認證」此點刪除，並改為球棒型號增加時，須重新提交完整清單及新型號球棒2支，每年變更限制1次。
中職完整公告如下：
中華職棒大聯盟實施球棒品牌認證，自2017年起，經聯盟認證後，可於本聯盟所舉辦之賽事（熱身賽、例行賽、明星賽、季後賽、總冠軍賽等）使用該品牌所生產之木棒。
今（18）日認證公告進行調整：
一、原認證所需物品第3項「該品牌球棒型號清單（清單內容變更須重新認證）」刪除（清單內容變更須重新認證）。
二、增加第6項規定：「球棒型號增加時，需重新向聯盟提交完整型號清單，及該新型號球棒2支，每年廠商變更球棒型號清單最多僅限1次。」
三、詳細完整公告內容請見中華職棒聯盟官網。
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