快訊

立院龍頭選舉「綠白電話門」柯文哲告吳崢求償100萬結果曝光

朱立倫高喊再赴北檢！警出動160人 憂防線再失守1招加工鐵馬護欄

中職／陳冠穎指叉球數據聯盟頂尖 冷靜特質不像新人

中央社／ 台北18日電
投手教練王建民透露陳冠穎指叉球數據算是中職頂尖，雖然目前三振少但應該會慢慢出現。 中央社
投手教練王建民透露陳冠穎指叉球數據算是中職頂尖，雖然目前三振少但應該會慢慢出現。 中央社

中職中信兄弟21歲投手陳冠穎讓教練團感覺不像新人，展現冷靜特質，目前後援出賽累積2勝2中繼成功；投手教練王建民透露陳冠穎指叉球數據算是中職頂尖，雖然目前三振少但應該會慢慢出現。

兄弟隊今年開季帶入新秀投手陳冠穎，在一軍投出不錯表現，目前6場後援出賽投6.1局失掉2分非責失分，戰績2勝2次中繼成功，也成為兄弟牛棚倚賴的戰力。

兄弟隊投手教練王建民表示，陳冠穎面對壓力可以很平穩，在牛棚準備時，牛棚教練艾迪頓（NickAdditon）也認為陳冠穎很冷靜；被問起是否是表面看起來冷靜、實際還是會緊張，王建民直言：「真的完全感覺不出來，看起來不像是新人。」

陳冠穎先前曾透露，在休賽季有調整投球機制，包括發力和揮臂，也有精進指叉球；王建民說，從檢測數據看起來，陳冠穎的指叉球在中職算是頂尖，掉的幅度多，運用手腕和不錯的投球模式，產生不錯的效果。

不過王建民提到，指叉球通常會製造比較多三振，雖然陳冠穎目前三振數不多（僅1次），但了解怎麼去投球，下一步就是怎麼去三振對手，相信必要時三振就會慢慢出現。

中職 牛棚 王建民

延伸閱讀

經典賽／美國教練團明星陣容 王建民前隊友派提特是投手教練

中職／王威晨千安就是再見安 跟進王光輝腳步：對天上的爸爸有交代

中職／笑說打籃球是愚人節笑話 王建民在洋基限制不只如此

中職／陳冠穎精進指叉球 初登板對決陳傑憲願望成真

相關新聞

中職／慘！張育成傷兵確定先降二軍 悍將升上2人、辛元旭隨隊

正處於3連敗、開季客場8連敗的富邦悍將隊，今天進行陣容異動，失去一名大將，降下張育成、葉子霆，升上林澤彬、蕭憶銘。張育成...

中職／少了張育成怎因應？陳金鋒盼團結就是力量：還是要前進

富邦悍將隊本季一走出新莊棒球場就陷入萬劫不復，已經累積開季客場8連敗，如今又少了「部長」張育成，總教練陳金鋒表示，「不管...

中職／銳歐與二軍有落差 鋒總看王念好跑壘疏失坦言「搞不清狀況」

富邦悍將隊在台南棒球場賽兩場全面挫敗，昨天遭統一獅隊洋投布雷克演出變相27上27下，比賽內容難看，談到王念好9局的跑壘失...

中職／馬鋼二軍完全打擊兄弟隊史首見 4打席集滿史上第一人

中信兄弟隊內野手馬鋼今天締造隊史首見紀錄，二軍面對樂天桃猿隊的前四打席敲出一壘安打、三壘安打、全壘打、二壘安打，成為第一...

中職／魚雷棒有望加速啟用 聯盟修改免除強制檢測

風行大聯盟的「魚雷球棒」有機會在中華職棒開始使用，中職聯盟今天公告，放寬原本「球棒型號清單若有變更需重新認證」規定，改為...

中職／陳冠穎指叉球數據聯盟頂尖 冷靜特質不像新人

中職中信兄弟21歲投手陳冠穎讓教練團感覺不像新人，展現冷靜特質，目前後援出賽累積2勝2中繼成功；投手教練王建民透露陳冠穎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。