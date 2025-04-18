中職／平野惠一不在意近9戰0轟 更想要求上壘率

中信兄弟隊開季前5場2轟，戰績僅2勝3敗，近9場0轟卻打下7勝2敗，總教練平野惠一對於這段「全壘打荒」，認為球季才剛開始，比起長打，更想要求的是上壘率，耐心做好選球，投手的失投球自然會變多，增加長打出現的機率。

兄弟本季至今僅出現兩發全壘打，團隊全壘打數為6隊最少，這兩轟分別出自王政順、張志豪，從4月5日起未再出現開砲選手，陣中許多強打的全壘打數還掛蛋，包括曾頌恩、許基宏、陳俊秀、詹子賢等人。

被問到這項數據，平野表示，「當然身為總教練，會希望有很多長打、很多全壘打，但現況來說不是那麼簡單，也不希望球員因追求長打，導致上壘率下降。」他指出，選手最近有太多追打壞球的狀況，希望他們做好選球、提升上壘率，「只要是做好選球，盡量去做讓對方投手覺得討厭的事情，自然失投就會變多，長打也會變多。」

平野表示，知道球迷喜歡看全壘打，但困難之處在於，如果太過追求開轟，反而會讓比賽內容下滑，要找到兼顧球隊戰績、球迷看得開心的平衡並不容易。

兄弟連9場未開轟，還看不到聯盟紀錄的車尾燈，史上最長連續場次沒有全壘打紀錄為2010年兄弟象隊的22場。