中職／銳歐與二軍有落差 鋒總看王念好跑壘疏失坦言「搞不清狀況」

富邦悍將隊在台南棒球場賽兩場全面挫敗，昨天遭統一獅隊洋投布雷克演出變相27上27下，比賽內容難看，談到王念好9局的跑壘失誤，總教練陳金鋒坦言，年輕人搞不清楚狀況，積極心態沒錯，但不能過頭。

悍將昨天啟用新洋投銳歐，但比賽內容與在二軍有段落差，先發5局被敲8安打、失4分，被林培緯、林岱安都敲出全壘打。值得注意的是，銳歐去年在龍隊整季92.1局投球僅挨2轟，今年僅用一場比賽、5局就追平。

陳金鋒指出，「銳歐確實第一場看起來，控球位置沒有二軍那麼好，二軍和一軍比賽張力、壓力還是不一樣，還是希望他下次可以調整回來。」

悍將昨天面對布雷克有3安打、1保送，打完全場卻僅打了27打席，包括3次雙殺打以及王念好在一壘離壘被林岱安抓到。

被問到王念好的跑壘疏失，陳金鋒坦言：「年輕人，搞不清楚狀況，跑壘教練會跟他講那個狀況該做什麼事。」他指出，當下那個彈跳距離並不遠，而且還落後6分，「不應該有這種狀況，積極心態沒錯，但狀況沒有搞得很清楚。」