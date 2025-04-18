中職／少了張育成怎因應？陳金鋒盼團結就是力量：還是要前進

富邦悍將隊本季一走出新莊棒球場就陷入萬劫不復，已經累積開季客場8連敗，如今又少了「部長」張育成，總教練陳金鋒表示，「不管發生什麼事，季賽已經開始，這是給另外選手的機會，就看怎麼去努力、把握。」

悍將目前以4勝9敗居聯盟墊底，張育成近期在撲壘後傳出傷情，今天已降下二軍，確定在戰情慘淡之際又少了主砲。

被問到少了張育成對戰力的影響，陳金鋒表示，「球隊還是要繼續往前走，剛好這個機會給年輕選手，看大家怎麼共同努力去打好每場比賽，球賽就是這樣，不可能每個人都完全，一定會碰到狀況。」

悍將今天展開與中信兄弟隊的客場3連戰，尋求本季客場首勝。聯盟史上開季最長客場連敗紀錄為10連敗，由2017年悍將保持，該年以衛冕冠軍之姿從新莊展開賽季，開幕系列戰取得2連勝，但接下來在客場接連踢到鐵板，直到4月22日、第11場客場比賽才在台南棒球場拿到首場客場勝利，而今年悍將正在逼近這項不名譽紀錄，若未能在這波面對兄弟的3連戰贏球，就會自己改寫自己的糗紀錄。