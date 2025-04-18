中職／慘！張育成傷兵確定先降二軍 悍將升上2人、辛元旭隨隊

正處於3連敗、開季客場8連敗的富邦悍將隊，今天進行陣容異動，失去一名大將，降下張育成、葉子霆，升上林澤彬、蕭憶銘。張育成的傷情還需要一段時間，總教練陳金鋒表示，「他有比較好，但要到比賽成程度可能沒那麼快。」

張育成日前在跑三壘時左手撲壘不慎弄到肩膀，陳金鋒表示，他要到比賽程度，還需要一段時間，「如果是這樣，那就先下去做治療，盡快恢復。」張育成仍將先隨一軍，到醫院檢查、交由防護員評估，再決定下一步，何時可以歸隊尚不確定，陳金鋒表示：「大概10天吧！這是一個預估，就等這10天完再來看看。」

葉子霆16日剛升上一軍，今天就被降下，被問到是否為單純狀況不好，陳金鋒表示：「對」。此外，辛元旭今天也先隨隊，尚未登錄一軍名單。