中職／李珠珢SOLO來了！26日新莊登場 隔天還要合體李雅英、南珉貞

富邦悍將隊4月26、27日於新莊棒球場舉辦「春日探險」主題日，27日邀請OUTDOOR風格代表劉宇珊擔任開球嘉賓，為悍將開出當日的勝利好球，26、27日還有Fubon Angels「韓籍三本柱」帶來中場表演。

活動兩日賽前闖關活動關卡包括「探勘先遣隊」、「神準飛斧手」、「舞蝶採蜜趣」、「寶藏搜查員」與「昆蟲神捕手」等互動遊戲，主題闖關活動完成任兩項關卡即可獲得「勇氣勳章」乙枚，4月26日為「標語款」，27日為「簡約款」，每日數量有限、送完為止。

春日探險27日邀請OUTDOOR風格代表、Popu Lady成員劉宇珊擔任開球嘉賓，自女團Popu Lady單飛不解散的劉宇珊，除了在演藝主持上持續發光發熱外，更是熱血的露營咖，每週都開著露營車勇闖各個私房景點。近年活躍於露營節目與YOUTUBE頻道《與珊同行》的她，將在球場分享私房景點與春日出遊趣事，並擔任開球嘉賓投出勝利好球，為悍將點燃勝利氣勢。

另外，4月25日至27日悍將主場三連戰，是Fubon Angels成員李珠珢繼開幕系列戰後再度亮相，這回李珠珢不只要帶來精彩SOLO，還將與李雅英、南珉貞精心準備中場表演。26日李珠珢在悍將的獨秀登場，27日李雅英、南珉貞、李珠珢三人合體帶來表演，兩天在5局中場環形舞台有不同的演出，這也是悍將韓援的第一次專屬中場表演。