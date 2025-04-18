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經典賽／台灣小心？大谷想打經典賽

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
道奇隊大谷翔平昨首局開轟，單局打出二安打是生涯第一次。（路透）
道奇隊大谷翔平昨首局開轟，單局打出二安打是生涯第一次。（路透）

美國職棒大聯盟球星陸續表態參加二○二六年世界棒球經典賽，日本「二刀流」好手大谷翔平也成其中一員，昨天開轟後透露有意再披日本隊戰袍，道奇隊也願意放行。

「就像之前說過的，如果有幸被選上，那對我來說會是莫大的榮幸。」大谷翔平表示，首先還是要在今年拿出相應的成績，才能夠被認可，「現在最重要的是專注於這個賽季，之後再來看看休賽季情況如何」。

大谷翔平一開季手感不錯，昨天敲出本季第六轟，在首局首打席的陽春砲幫助道奇扳平比數，並開啟單局七分攻勢，大谷在該局的第二打席也敲出一分打點安打，最終道奇以八比七險勝洛磯隊，取得三連勝。

大谷翔平除了第一局敲出二支安打，接下來兩打席都吞下三振，八局下敲出的強勁滾地球被一壘手伸長手臂攔下，並坐在地上傳給補位的投手完成刺殺，錯過了車布邊的安打，總計五打數二安打、二分打點，賽後打擊率二成八八。

洋基隊球星賈吉確定擔任美國隊在經典賽的隊長，大谷翔平也被問到是否有意參加，他也表示，不僅是美國隊有頂尖球星，各國代表隊都有優秀選手參與，「能在這樣的舞台上競技，是我從小以來的夢想之一」。

道奇貝茲、葛拉斯諾日前也都表達希望加入美國隊，總教練羅伯茲對此表示，自家球隊可能有最多的經典賽代表隊球員「因為我們有許多好手，如果他們想要參加，我會支持他們」，只不過若是山本由伸、佐佐木朗希要參賽，還要慎重觀察。

經典賽是不少好手的終極目標，擔任波多黎各隊隊長的大都會隊球星林多就說，自己很榮幸能為國家而戰；大谷翔平也表示，自己從小就看經典賽並以此為目標，「上一屆能夠參賽非常開心」。大谷翔平在二○二三年經典賽帶領日本隊奪冠，並獲選為賽事最有價值球員，球迷期待他在下一屆經典賽中再次披上日本隊戰袍。

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