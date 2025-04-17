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中職／2度締造27上27下史上第一人 布雷克夢回2021年

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊先發投手布雷克今晚投出27上27下的9局完投完封勝。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手布雷克今晚投出27上27下的9局完投完封勝。圖／統一獅隊提供

統一獅隊洋投布雷克夢回2021年，今晚在台南棒球場投出生涯第4次的完投完封勝，前3次都在4年前，今天更是一場27上27下的比賽，布雷克賽後呼喚好搭擋林岱安「一起上來跳舞吧」。

布雷克在賽後表示，每次先發都有完投完封的這個目標，「但不是很容易達到，慶幸暌違這麼久又達成，記得2021年是我很好的賽季，希望今年也是很好的賽季。」

布雷克今天面對富邦悍將隊，僅以95球完投9局，過程中雖然被敲出3支安打，但用3次雙殺化解，9局上開局的四壞保送，也是捕手林岱安牽制一壘抓到出局，才能締造中職史上第5次的9局最少打席比賽。

而中職前4次9局27上27下的比賽，前2次都由不同投手攜手締造，後面1次是2018年獅隊瑞安投出的史上首次完全比賽，另1次是布雷克自己在2021年4月14日完投9局僅被敲1安打的表現，一個人獨立締造2次27上27下的比賽，是中職史上首見。

布雷克也締造台南球場的跨季9連勝，追平聯盟在台南球場的投手跨季個人最長連勝紀錄，與隊友王鏡銘並肩，布雷克表示，自己將台南的球迷視為家人，在客場比賽固然不錯，「但回到台南有大家的支持是最棒的，希望今年大家也能全力以赴，拿下總冠軍。」

能夠締造完投完封勝也有打線幫忙，林培緯單場3安寫個人生涯新高，包含1發2分砲，捕手林岱安也有2安打包含1發陽春砲表現，賽後布雷克接受MVP要跳舞的慣例時，特別邀請林岱安陪同，「他今天敲出陽春砲守備上又很幫忙，上來吧。」

統一獅隊林培緯單場3安寫個人生涯新高，包含1發2分砲。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林培緯單場3安寫個人生涯新高，包含1發2分砲。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手布雷克今晚投出27上27下的9局完投完封勝。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手布雷克今晚投出27上27下的9局完投完封勝。圖／統一獅隊提供

中職 布雷克

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