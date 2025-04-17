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中職／布雷克完投9局27上27下偉業 悍將連2次當苦主

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅先發投手布雷克。統一獅提供
統一獅先發投手布雷克。統一獅提供

統一獅布雷克今晚有神級演出，9局完投完封，過程雖然被敲3支安打、1次四壞保送，但在守備幫助下只面對最低消的27打席，以6：0在台南棒球場完封富邦悍將隊，悍將也成為中職史上唯一一支曾兩度被對手投出27上27下的球隊。

統一獅隊先發投手布雷克化身悍將剋星，今天先發前8局雖然被敲出3支安打，但也製造3次雙殺，只面對最低的24打席，沒有失分，9局上續投雖然開局就投出保送，但靠著三振、牽制出局，最後再製造內野飛球出局，完成27上27下的偉業。

這是中職史上第5次有球隊遭到對手27上27下封鎖，前2次苦主是誠泰COBRAS、統一獅，第3次是2018年獅隊瑞安對中信兄弟隊投出的史上第一次完全比賽。

前一次則是2021年4月14日，對戰組合、球場都跟今天相同，當時獅隊先發投手也是布雷克，完投9局僅被敲1支安打，有1次雙殺幫忙。

今天是布雷克生涯第4次9局完投完封對手，前3次都是在2021年，除了上述的悍將外，另外兩次都封鎖味全龍，前1次完投則是2023年8月17日，當時8局失3分吞敗。

獅隊打線也早早提供援護，林培緯1局下的安打帶有1分打點，3局下林培緯更轟出2分砲、個人本季首轟，同局林岱安也敲出陽春砲，7局下林子豪在滿壘時代打敲安又灌回2分。

統一獅先發投手布雷克。記者余承翰／攝影
統一獅先發投手布雷克。記者余承翰／攝影

布雷克 統一獅

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