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中職／廉世彬大巨蛋現身客場應援 2天往返台韓靠咖啡提神

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
廉世彬到大巨蛋幫樂天桃猿加油。圖／樂天桃猿隊提供
廉世彬到大巨蛋幫樂天桃猿加油。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今年新簽下的「拯救世界女神」廉世彬，16日驚喜現身台北大巨蛋，與樂天球迷齊聚一堂為球隊加油，現場氣氛熱烈沸騰。世彬事先在社群平台預告將到場，引發粉絲熱烈響應，該區域座位幾乎全滿，熱情程度可見一斑。

廉世彬回韓國僅待2天，16日再度搭機抵台，下午一落地便直奔大巨蛋。談及在大巨蛋的看球體驗，她表示：「圓頂球場真的很大，在外野看球有點看不清，所以覺得場地非常寬敞！」

被問到如何在兩天內往返韓台仍保持充沛精力？廉世彬分享她的秘訣：「早上我會喝一杯冰美式咖啡，還有，能睡覺的時候，我會儘量多睡一點！」

比賽中，一段趣味插曲讓她印象深刻。當廉世彬站到前排準備接球，卻被粉絲齊聲提醒「要小心」，結果沒接到球。但後來她笑著說：「感謝大家的關心，也很感謝粉絲們，託大家的福，下一局我接到了棒球。」

雖然當天比賽猿隊以1分差輸球，廉世彬說：「輸得很可惜，下次巨蛋比賽的時候，一定要贏。」但她隨即展現樂觀態度：「很多人遠道而來幫忙助陣加油，在客場一起大聲助威真的很好。」

廉世彬也說，「真心為我支持的棒球隊加油，我愛樂天！」當晚，樂天女孩嘎琳、陳伊，隊長曲曲、副總監曉帆、團長巫苡萱、Aby及3G哥也到場助陣，帶動全場活力四射的加油聲勢。

廉世彬和樂天桃猿應援團團長們。圖／樂天桃猿隊提供
廉世彬和樂天桃猿應援團團長們。圖／樂天桃猿隊提供
廉世彬在大巨蛋客場和樂天桃猿球迷們一起應援。圖／樂天桃園隊提供
廉世彬在大巨蛋客場和樂天桃猿球迷們一起應援。圖／樂天桃園隊提供

棒球 樂天女孩 樂天桃猿

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