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經典賽／大谷翔平願再為日本隊出賽：如果有幸被選上

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平表達有意參加明年的世界棒球經典賽。 美聯社
大谷翔平表達有意參加明年的世界棒球經典賽。 美聯社

美國職棒道奇隊日本球星大谷翔平表達有意參加明年的世界棒球經典賽，他在今天賽後受訪時表示，能夠代表日本出賽是一種榮譽，但也坦言，自己需要先在本季展現應有的表現。

「就像之前說過的，如果有幸被選上，那對我來說會是莫大的榮幸。」大谷翔平表示：「不過首先，我覺得得先在今年拿出成績與地位都能被認可的表現。現在最重要的是專注於這個賽季，之後再來看休賽季的情況如何。」

隨著洋基球星賈吉（Aaron Judge）擔任美國隊2026經典賽隊長，大谷翔平也被問到是否有意參加，他也表示，不僅是美國隊有頂尖球星，各國代表隊都有優秀選手參與，「能在這樣的舞台上競技，是我從小以來的夢想之一。」

大谷翔平表示，自己從小就在看經典賽，一直以此為目標，「所以能夠參加上一屆的經典賽，真的非常開心。」大谷翔平在2023年經典賽帶領日本隊奪冠，並獲選為賽事最有價值球員（MVP），他的表態讓球迷更期待他在下一屆經典賽中再次披上日本戰袍。

大谷翔平 經典賽 美國隊

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