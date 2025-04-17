經典賽／大谷翔平若想加入日本隊？道奇教頭：我會支持
明年的世界棒球經典賽，美職大聯盟球星陸續表態參戰，道奇隊陣中擁有不少可能人選，總教練羅伯茲（Dave Roberts）支持大谷翔平參加，但對山本由伸、佐佐木朗希則持保留態度。
針對近期經典賽的熱門話題，羅伯茲也談到，自家球隊可能有最多的經典賽代表隊球員，「因為我們有許多好手，如果他們想要參加，我會支持他們。」
這包含上屆經典賽曾幫助日本隊奪冠的大谷翔平，不過談到兩位日本先發投手，羅伯茲則說：「我會稍微慎重一點，但畢竟還有時間，到時候再看看吧。」
美國隊日前宣布由洋基球星賈吉（Aaron Judge）擔任2026經典賽隊長，道奇隊貝茲（Mookie Betts）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也都表態有意參加。
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