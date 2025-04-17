經典賽／一起前進我的兄弟！大都會球星林多扛起波多黎各隊長

繼洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）將擔任2026年世界棒球經典賽美國隊隊長後，波多黎各隊也有動作，大都會球星林多（Francisco Lindor）將扛起波多黎各隊隊長。

林多在個人社群貼上自己在經典賽穿上國家隊球衣的照片，並表示很榮幸可以擔任2026年波多黎各經典賽的隊長，喊話「一起前進，我的波多黎各兄弟們」。

上一屆、2023年經典賽，林多也是波多黎各隊隊長，當時球隊在第二輪遭到墨西哥隊淘汰，而林多在5場出賽中，20打數敲出9支安打，包含1支三壘打以及5分打點，另外還有1次保送、1次盜壘以及5次三振。

當時更為人所知的是，大都會隊終結者迪亞茲（Edwin Díaz）曾因贏球慶祝導致右膝受傷，整季報銷，即使背負受傷風險球員仍樂意參戰，林多當時曾解釋原因「穿上波多黎各顏色的球衣是每個波多黎各球員的夢想」，而在經典賽的每一戰都像是世界大賽第7戰。