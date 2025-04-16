中職／郭天信達成500安里程碑 龍逆轉克猿

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
味全龍郭天信（左）擊出五百安後，七局下再擊出兩分打點三壘安打，他站在壘包振臂歡呼。記者侯永全／攝影
味全龍郭天信（左）擊出五百安後，七局下再擊出兩分打點三壘安打，他站在壘包振臂歡呼。記者侯永全／攝影

味全龍今晚繼續在大巨蛋主場迎戰樂天桃猿，龍隊第九棒郭天信不僅與隊友李凱威同場達成生涯五百安的里程碑，並擊出致勝關鍵的兩分打點三壘安打。九局下落後一分的龍隊，靠著桃猿游擊手馬傑森守備失誤，以5比4力退桃猿。

龍隊洋投鋼龍主投7.2局，僅被敲出4支安打，未失分，送出3次三振，無保送。獲選單場最有價值球員的郭天信，三打數擊出兩支安打，兩分打點及跑回兩分。九局下，領先一分的猿隊終結者陳柏豪登板救援，先對郭天信與李凱威投出保送，兩位跑者靠張政瑀犧牲觸擊攻占二三壘，隨後上場打擊的第四棒吉力吉撈擊出游擊方向滾地球，造成馬傑森守備失誤，兩位跑者跑回本壘拿下扳平及逆轉分。逆轉勝的味全龍中斷對戰樂天桃猿跨季2連敗。

龍隊洋投鋼龍主投7.2局，僅被敲出4支安打，未失分，送出3次三振，無保送。記者侯永全／攝影
龍隊洋投鋼龍主投7.2局，僅被敲出4支安打，未失分，送出3次三振，無保送。記者侯永全／攝影
味全龍吉力吉撈（右二）擊出內野滾地球造成樂天桃猿守備失誤，助龍隊以5比4逆轉勝，賽後隊員相擁慶賀。記者侯永全／攝影
味全龍吉力吉撈（右二）擊出內野滾地球造成樂天桃猿守備失誤，助龍隊以5比4逆轉勝，賽後隊員相擁慶賀。記者侯永全／攝影
味全龍吉力吉撈（左）擊出內野滾地球造成樂天桃猿守備失誤，助龍隊以5比4逆轉勝。記者侯永全／攝影
味全龍吉力吉撈（左）擊出內野滾地球造成樂天桃猿守備失誤，助龍隊以5比4逆轉勝。記者侯永全／攝影

樂天桃猿 郭天信

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