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中職／野生李珠珢現身夜市！大啖鹹酥雞、地瓜球 還搶跟「她」合照

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將啦啦隊FUBON ANGELS「AI女神」李珠珢現身臨江街夜市，與代言海報簽名合照。圖／富邦育樂提供
富邦悍將啦啦隊FUBON ANGELS「AI女神」李珠珢現身臨江街夜市，與代言海報簽名合照。圖／富邦育樂提供

野生「AI女神」現身臨江街夜市，加盟富邦悍將啦啦隊FUBON ANGELS的李珠珢今天來到台灣，工作後品嚐夜市小吃，看到自己代言的海報還簽名、合影。

李珠珢今年加入悍將啦啦隊，4月2日、3日在新莊主場首戰應援初登場後，回到韓國宣布跨界加入韓職LG雙子隊啦啦隊，富邦育樂曾對此回應，在簽約前雙方均同意保有在韓國自由發展之空間。

而李珠珢在今天抵達桃園機場，面對近百位粉絲接機，一一寒暄互動，展現親和力，今天工作結束後，更造訪臨江街夜市。

李珠珢品嚐了台灣鹹酥雞、地瓜球等小吃，體驗了夾娃娃機、打彈珠、棒球九宮格等夜市遊戲，並且在全家便利商店前，與自己代言的海報合影。

富邦悍將啦啦隊FUBON ANGELS「AI女神」李珠珢現身臨江街夜市，與代言海報簽名合照。圖／富邦育樂提供
富邦悍將啦啦隊FUBON ANGELS「AI女神」李珠珢現身臨江街夜市，與代言海報簽名合照。圖／富邦育樂提供
富邦悍將啦啦隊FUBON ANGELS「AI女神」李珠珢現身臨江街夜市，與代言海報簽名合照。圖／富邦育樂提供
富邦悍將啦啦隊FUBON ANGELS「AI女神」李珠珢現身臨江街夜市，與代言海報簽名合照。圖／富邦育樂提供
富邦悍將啦啦隊FUBON ANGELS「AI女神」李珠珢現身臨江街夜市，與代言海報簽名合照。圖／富邦育樂提供
富邦悍將啦啦隊FUBON ANGELS「AI女神」李珠珢現身臨江街夜市，與代言海報簽名合照。圖／富邦育樂提供

啦啦隊 富邦悍將 李珠珢

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