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中職／跟李凱威同日500安寫歷史 郭天信：我們也一起生孩子

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊郭天信敲出2分打點超前三壘安打。記者侯永全／攝影
味全龍隊郭天信敲出2分打點超前三壘安打。記者侯永全／攝影

味全龍隊今天靠著再見失誤以5：4驚險擊敗樂天桃猿隊，在李凱威郭天信500安達陣日笑著回家，郭天信對於締造聯盟史上首次的同日兩名選手達成500安打也感到驚喜「我們一起打職棒、一起生小孩」。

李凱威499安達陣後有兩場未敲安，而郭天信則在昨天集滿499安，今天4局下李凱威先敲安，5局下換郭天信敲安，一起達成500安，總教練葉君璋說：「這個全世界應該也很難看到，恭喜他們，代表他們在身體、調整上都做得很好。」

郭天信則透露，今天賽前還跟李凱威開玩笑說「你不用刻意等我沒關係，我會追上」，不過郭天信也表示，李凱威當然是會正常去打，而自己真的在今天跟進敲出500安後，李凱威對他說：「Nice喔。」至於表情，「他的臉就是那樣。」

兩人同在2019年選秀會被龍隊選中，2021年升上一軍後卡住先發位置，連4季都達成百安，進度十分相似，就連家中第一位新生兒也都是在去年一起報到。

「緣分很奇妙。」郭天信表示，從小打棒球，但到大學才知道李凱威，後來一起加入職棒、一起生小孩，「賽後有互相抱一下。」

達成生涯500安，郭天信沒有太多想法，反倒是提到陣中千安倒數的陳子豪時立刻說：「他來到球隊後，覺得他壓力大，想要幫忙分攤，他還差3支，快了啦。」

【中央社台北16日電】

中職今天在台北大巨蛋的賽事，味全龍靠著樂天桃猿馬傑森再見失誤以5比4險勝，郭天信、李凱威同一天達成生涯500安為史上首次，郭天信直呼這是緣分，兩人去年還一起升格當爸爸。

7局下龍隊一、二壘有人時，郭天信敲出三壘安打帶有2分打點，接著張政禹再敲出1打點安打；8局上桃猿的林立從陳冠偉手中轟出追平3分砲，9局上林泓育敲二壘安打後，宋嘉翔再敲安打送回桃猿隊超前分。

不過9局下龍隊的郭天信、李凱威從陳柏豪手中選到保送，張政禹犧牲短打形成二、三壘有人，最後吉力吉撈．鞏冠擊出游擊方向滾地球，造成桃猿游擊手馬傑森再見失誤，終場龍隊以5比4擊退桃猿隊。

李凱威在4局下敲出職棒生涯第500安，郭天信在5局下也達成500安里程碑，分別為隊史第6、第7人，且是史上首次同日2名選手達成500安打紀錄。郭天信、李凱威都是在2019年龍隊復隊後首次選秀進職棒，李凱威是第2指名、郭天信第3指名。

總教練葉君璋賽後也直呼：「很妙，2個人同一天500安，很恭喜他們，500安沒有那麼容易，而且他們打職棒的時間沒有很長，表示他們不管身體、調整都做得相當好。」

2人賽前生涯累積安打都是499支，郭天信笑說：「賽前我就跟他（李凱威）說，不用等我沒關係，我會追上你。」郭天信也直呼緣分很奇妙，跟李凱威從本來不認識，到2人在文化大學相識，之後同一年選秀，還在同一年生小孩，「比賽結束後我們有擁抱一下。」郭天信、李凱威去年都升格當爸爸。

今年透過FA轉隊到味全龍隊的陳子豪，目前距離生涯千安還差3支，郭天信表示，「從他剛來我就覺得他壓力很大，想幫他分擔壓力，快了快了。」

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