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中職／兄弟勝騎士8局11K奪黃衫首勝 悍將「誤」事客場7連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊先發投手勝騎士。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手勝騎士。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今晚靠著洋投勝騎士8局無失分、11次三振演出，以3：0擊敗台鋼雄鷹隊，終止2連敗；富邦悍將隊則是失誤拖累，以3：7輸給統一獅隊，持續墊底。

中信兄弟今天在洲際主場再戰台鋼雄鷹，勝騎士8局用98球，被擊出5安打沒有失分，三振數追平生涯最高，而隊友火力支援下也取得轉戰兄弟後的第一勝。

張志豪重返先發第1棒，首打席就敲安，並靠著許基宏適時安打先馳得點；4局下王政順、江坤宇接連安打，詹子賢滾地球推進再取得1分；6局下江坤宇高飛犧牲打再添1分。

悍將今天作客台南棒球場，首局就出現守備瑕疵，2出局後二壘手林岳谷判斷落點出錯，形成德州安打，開啟獅隊3分大局；2局下三壘手董子恩、游擊手池恩齊的失誤，讓獅隊多得1分，6局下陳傑憲的2分打點二壘安打更成為致命一擊。

董子恩在2局下還有漏接界外飛球的失誤，單局3次失誤追平富邦球團史最多，而悍將更是開季客場7連敗，逼近隊史保有的的開季作客10連敗聯盟最多紀錄。

勝騎士 台鋼雄鷹

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