中職／大巨蛋靠再見失誤贏球 葉君璋：滿特別的

味全龍隊今天到手的勝利一度飛掉，但9局下靠著對方再見失誤一口氣跑回2分，以5：4逆轉勝擊敗樂天桃猿隊，龍隊總教練葉君璋也說：「滿特別的比賽。」

龍隊今天打到7局下2出局、一二壘有人，郭天信敲出三壘安打，清空壘包進帳2打點，接著李凱威觸身球上壘、張政禹敲安打回第3分；然而8局上林立一發三分砲直接追平比數，9局上甚至由宋嘉翔打回超前分。

9局下龍隊反撲從郭天信、李凱威連續2個保送上壘開啟，接著張政禹犧牲觸擊推進上二三壘、陳思仲遭到三振，吉力吉撈．鞏冠敲出游擊方向滾地造成失誤，龍隊跑回2分逆轉。

龍隊總教練葉君璋表示，今天這場比賽雙方都有滿多機會，最後結束方式比較少見，因為巨蛋算是好的場地，「可能人工草皮比較軟，彈跳慢一點沒有掌握到。」

先發投手鋼龍投完7.2局退場後，後援投手才挨了林立那一轟，葉君璋表示，原本有考慮讓鋼龍投完那一局，「他覺得有點累，所以才換，比賽過程咬得緊，他全力去投，比較容易累。」