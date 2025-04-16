快訊

美股早盤因晶片出口新規 輝達重挫近6%、台積電ADR跌近4%

川普關稅海嘯來襲！台積法說前夕 2大外資再加入「降價陣營」

好天氣快沒了！明高溫32度熱如夏 周日鋒面來襲降雨熱區曝光

中職／大巨蛋靠再見失誤贏球 葉君璋：滿特別的

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導

味全龍隊今天到手的勝利一度飛掉，但9局下靠著對方再見失誤一口氣跑回2分，以5：4逆轉勝擊敗樂天桃猿隊，龍隊總教練葉君璋也說：「滿特別的比賽。」

龍隊今天打到7局下2出局、一二壘有人，郭天信敲出三壘安打，清空壘包進帳2打點，接著李凱威觸身球上壘、張政禹敲安打回第3分；然而8局上林立一發三分砲直接追平比數，9局上甚至由宋嘉翔打回超前分。

9局下龍隊反撲從郭天信、李凱威連續2個保送上壘開啟，接著張政禹犧牲觸擊推進上二三壘、陳思仲遭到三振，吉力吉撈．鞏冠敲出游擊方向滾地造成失誤，龍隊跑回2分逆轉。

龍隊總教練葉君璋表示，今天這場比賽雙方都有滿多機會，最後結束方式比較少見，因為巨蛋算是好的場地，「可能人工草皮比較軟，彈跳慢一點沒有掌握到。」

先發投手鋼龍投完7.2局退場後，後援投手才挨了林立那一轟，葉君璋表示，原本有考慮讓鋼龍投完那一局，「他覺得有點累，所以才換，比賽過程咬得緊，他全力去投，比較容易累。」

林立 樂天桃猿 葉君璋

延伸閱讀

中職／再見失誤龍隊跑回2分逆轉勝 雙500安達陣夜

中職／對徐若熙有「最好投手」期待 葉總舉西武郭泰源為例

中職／龍本土先發投手休息天數拉長定位不變 郭郁政下二軍

中職／曹祐齊6局退場有原因 葉總談卡位輪值可能性

相關新聞

中職／對徐若熙有「最好投手」期待 葉總舉西武郭泰源為例

味全龍隊徐若熙昨天本季初登板就有6局、7K、失1分好投，今天下放二軍是正常輪值調度，總教練葉君璋舉「西武版本郭泰源」為例...

中職／別把自己往深淵丟 陳柏豪累積救援只想一件事

樂天桃猿隊「守護神」陳柏豪開季5場出賽就進帳4次救援成功，數字快速累積的同時，他也要避免像昨天自己把自己投到深淵的狀況重...

中職／兄弟勝騎士8局11K奪黃衫首勝 悍將「誤」事客場7連敗

中信兄弟隊今晚靠著洋投勝騎士8局無失分、11次三振演出，以3：0擊敗台鋼雄鷹隊，終止2連敗；富邦悍將隊則是失誤拖累，以3...

中職／大巨蛋靠再見失誤贏球 葉君璋：滿特別的

味全龍隊今天到手的勝利一度飛掉，但9局下靠著對方再見失誤一口氣跑回2分，以5：4逆轉勝擊敗樂天桃猿隊，龍隊總教練葉君璋也...

中職／再見失誤龍隊跑回2分逆轉勝 雙500安達陣夜

台北大巨蛋今天前半段由味全龍鋼龍、樂天桃猿黃子鵬上演投手戰，郭天信用三壘安打帶動3分攻勢後，林立也轟出三分砲追平，龍隊面...

中職／10006人進場 龍隊連兩天大巨蛋平日破萬

味全龍隊連續兩天挑戰台北大巨蛋的平日票房，繼昨天的10108人後，今天進場人數為10006人，都達成「Goal for ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。