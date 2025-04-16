中職／再見失誤龍隊跑回2分逆轉勝 雙500安達陣夜

台北大巨蛋今天前半段由味全龍鋼龍、樂天桃猿黃子鵬上演投手戰，郭天信用三壘安打帶動3分攻勢後，林立也轟出三分砲追平，龍隊面對1分落後，最終靠著再見失誤以5：4拿下勝利，保住龍頭。

龍隊今天有兩位球員同日500安，締造聯盟首見紀錄，李凱威4局下從黃子鵬手中敲出球隊第1支安打，也是個人生涯第500支安打，郭天信則是在5局下也敲出安打，同樣是生涯第500安。

味全龍隊隊史最速500安紀錄是張泰山在2001年所締造，只用了456場就敲出，李凱威466場達成當了短暫的隊史第二快，下一局郭天信就以456場達陣超車。

不過這2支安打未幫助龍隊得分，直到7局下2出局、一二壘有人，郭天信敲出此戰第2支安打，打到中外野深處形成三壘安打，清空壘包進帳2打點，接著李凱威觸身球上壘，黃子鵬退場後，張政禹從陳冠宇手中敲回此局第3分。

然而8局下鋼龍投完7.2局疑似身體不適退場後，留下1個壘包，接手的陳冠偉先投出保送，接著被林立敲出一發左外野的全壘打，一棒將比數追平，也以4轟追平全壘打王林安可。

鋼龍以96球投完7.2局，被敲5支安打，丟掉1分，另有5次三振；猿隊黃子鵬前6局僅用了66球解決，但第7局的亂流無法收尾，投6.2局退場，被敲6支安打，另有2次四壞、1次觸身球，丟掉3分，兩人結果都無關勝負。

9局上林泓育先敲出二壘打，接著馮健庭犧牲觸擊推進上三壘，宋嘉翔左外野的適時安打敲回超前分。

然而9局下陳柏豪登板後，郭天信、李凱威接連選到保送，接著張政禹犧牲推進、陳思仲三振，2出局、二三壘有人局面，吉力吉撈．鞏冠敲出游擊方向滾地造成失誤，龍隊跑回2分逆轉。