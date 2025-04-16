快訊

美股早盤因晶片出口新規 輝達重挫近6%、台積電ADR跌近4%

川普關稅海嘯來襲！台積法說前夕 2大外資再加入「降價陣營」

好天氣快沒了！明高溫32度熱如夏 周日鋒面來襲降雨熱區曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／再見失誤龍隊跑回2分逆轉勝 雙500安達陣夜

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊郭天信敲出2分打點超前三壘安打。記者侯永全／攝影
味全龍隊郭天信敲出2分打點超前三壘安打。記者侯永全／攝影

台北大巨蛋今天前半段由味全龍鋼龍、樂天桃猿黃子鵬上演投手戰，郭天信用三壘安打帶動3分攻勢後，林立也轟出三分砲追平，龍隊面對1分落後，最終靠著再見失誤以5：4拿下勝利，保住龍頭。

龍隊今天有兩位球員同日500安，締造聯盟首見紀錄，李凱威4局下從黃子鵬手中敲出球隊第1支安打，也是個人生涯第500支安打，郭天信則是在5局下也敲出安打，同樣是生涯第500安。

味全龍隊隊史最速500安紀錄是張泰山在2001年所締造，只用了456場就敲出，李凱威466場達成當了短暫的隊史第二快，下一局郭天信就以456場達陣超車。

不過這2支安打未幫助龍隊得分，直到7局下2出局、一二壘有人，郭天信敲出此戰第2支安打，打到中外野深處形成三壘安打，清空壘包進帳2打點，接著李凱威觸身球上壘，黃子鵬退場後，張政禹從陳冠宇手中敲回此局第3分。

然而8局下鋼龍投完7.2局疑似身體不適退場後，留下1個壘包，接手的陳冠偉先投出保送，接著被林立敲出一發左外野的全壘打，一棒將比數追平，也以4轟追平全壘打王林安可。

鋼龍以96球投完7.2局，被敲5支安打，丟掉1分，另有5次三振；猿隊黃子鵬前6局僅用了66球解決，但第7局的亂流無法收尾，投6.2局退場，被敲6支安打，另有2次四壞、1次觸身球，丟掉3分，兩人結果都無關勝負。

9局上林泓育先敲出二壘打，接著馮健庭犧牲觸擊推進上三壘，宋嘉翔左外野的適時安打敲回超前分。

然而9局下陳柏豪登板後，郭天信、李凱威接連選到保送，接著張政禹犧牲推進、陳思仲三振，2出局、二三壘有人局面，吉力吉撈．鞏冠敲出游擊方向滾地造成失誤，龍隊跑回2分逆轉。

味全龍隊先發投手鋼龍。記者侯永全／攝影
味全龍隊先發投手鋼龍。記者侯永全／攝影
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。記者侯永全／攝影
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。記者侯永全／攝影
味全龍隊郭天信敲出2分打點超前三壘安打。記者侯永全／攝影
味全龍隊郭天信敲出2分打點超前三壘安打。記者侯永全／攝影
樂天桃猿隊林立敲出三分砲。記者侯永全／攝影
樂天桃猿隊林立敲出三分砲。記者侯永全／攝影

中職 味全龍 李凱威 樂天桃猿 郭天信 黃子鵬

延伸閱讀

中職／呂詠臻沒get到蔣少宏的笑意 遇罕見兩度挑戰張閔勛來定心

中職／郭天信25歲生日記得曾「壽星對決」有小孩帶來改變

中職／李凱威華麗翻滾 看MLB版B-boy哽圖秒認出是海盜狀元

中職／曹祐齊6局退場有原因 葉總談卡位輪值可能性

相關新聞

中職／對徐若熙有「最好投手」期待 葉總舉西武郭泰源為例

味全龍隊徐若熙昨天本季初登板就有6局、7K、失1分好投，今天下放二軍是正常輪值調度，總教練葉君璋舉「西武版本郭泰源」為例...

中職／別把自己往深淵丟 陳柏豪累積救援只想一件事

樂天桃猿隊「守護神」陳柏豪開季5場出賽就進帳4次救援成功，數字快速累積的同時，他也要避免像昨天自己把自己投到深淵的狀況重...

中職／跟李凱威同日500安寫歷史 郭天信：我們也一起生孩子

味全龍隊今天靠著再見失誤以5：4驚險擊敗樂天桃猿隊，在李凱威、郭天信500安達陣日笑著回家，郭天信對於締造聯盟史上首次的...

中職／兄弟勝騎士8局11K奪黃衫首勝 悍將「誤」事客場7連敗

中信兄弟隊今晚靠著洋投勝騎士8局無失分、11次三振演出，以3：0擊敗台鋼雄鷹隊，終止2連敗；富邦悍將隊則是失誤拖累，以3...

中職／大巨蛋靠再見失誤贏球 葉君璋：滿特別的

味全龍隊今天到手的勝利一度飛掉，但9局下靠著對方再見失誤一口氣跑回2分，以5：4逆轉勝擊敗樂天桃猿隊，龍隊總教練葉君璋也...

中職／再見失誤龍隊跑回2分逆轉勝 雙500安達陣夜

台北大巨蛋今天前半段由味全龍鋼龍、樂天桃猿黃子鵬上演投手戰，郭天信用三壘安打帶動3分攻勢後，林立也轟出三分砲追平，龍隊面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。