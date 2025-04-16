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中職／悍將內野亂象單局3失誤 追平球團史難堪紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊三壘手董子恩發生接球失誤。圖／擷取自CPBL TV
富邦悍將隊三壘手董子恩發生接球失誤。圖／擷取自CPBL TV

富邦悍將隊今晚守備亂象在單局密集發生，2局下出現3次失誤，也導致丟掉1分，追平球團史單局最多失誤的難堪紀錄。

2局下1出局、一壘有人時，悍將三壘手董子恩接高彈跳球發生失誤，製造一、三壘有人危機，隨後獅隊靠陳傑憲滾地球送回1分，下一棒林安可敲出的高飛球，換游擊手池恩齊接球失誤，變成二三壘有人，接著潘傑楷敲出的界外球，董子恩又沒接到變成失誤，不過最終仍敲出中外野飛球遭到接殺。

悍將球團史過去單局最多失誤是3次，曾出現過7次，今天追平這項不名譽紀錄；中職史上最多則是1991年三商虎隊的單局5次失誤。

而董子恩單局發生2次失誤是生涯第2次，前一次是2024年6月18日，悍將球團史過去三壘手曾單局2次失誤的有蔣智賢、李宗賢、葉竹軒，各僅發生1次。

中職 富邦悍將 潘傑楷 陳傑憲

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