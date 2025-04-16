中職／跟李凱威同日500安 郭天信場數超車登隊史第二快

味全龍隊今天同時誕生兩位生涯500安打者，開路先鋒李凱威在4局下先敲出全隊第1支安打，第9棒的郭天信則在5局下敲安，兩人同日成為中職第104、105位「500安俱樂部」成員，郭天信則以較少場數超車李凱威寫隊史第二快紀錄。

李凱威今天首打席敲出游擊方向滾地球出局，4局下從黃子鵬手中敲出球隊第1支安打，也是個人生涯第500支安打，郭天信首打席敲出游擊飛球出局，5局下也敲出安打，同樣是生涯第500安。

味全龍隊隊史最速500安紀錄是張泰山在2001年所締造，只用了456場就敲出，李凱威466場達成當了短暫的隊史第二快，下一局郭天信就以456場達陣超車；中職最速紀錄則是王柏融在2018年達陣，僅用了324場敲出500安的超狂成績。

李凱威是2019年味全龍隊重返中職的首屆選秀成員，2021年隨著龍隊升上一軍就此卡位二壘主力，連4季單季都超過百安，同梯進來的郭天信同樣連4季百安，今年開季除了首戰沒敲安外，加上今天連11場敲安，兩人賽前都是499安。