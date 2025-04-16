中職／466場達陣！李凱威敲出生涯第500安 郭天信可能超車

敲出第499支安打後等了2場，李凱威在今天敲出生涯第500安，466場達陣寫下隊史僅次於張泰山的第二快紀錄，不過隊友郭天信有可能超車。

李凱威作為開路先鋒，今天首打席敲出游擊方向滾地球出局，4局下從黃子鵬手中敲出球隊第1支安打，也是個人生涯第500支安打。

味全龍隊隊史最速500安紀錄是張泰山在2001年所締造，只用了456場就敲出；中職最速紀錄則是王柏融在2018年達陣，僅用了324場敲出500安的超狂成績。

李凱威是2019年味全龍隊重返中職的首屆選秀成員，2021年隨著龍隊升上一軍就此卡位二壘主力，連4季單季都超過百安，今年在4月12日敲出生涯第499安後稍微卡關，但在今天達成。

隊友郭天信是李凱威的紀錄最大威脅者，同梯進來的郭天信同樣連4季百安，今年開季除了首戰沒敲安外，最近連10場敲安，今天賽前也已經累積499支安打，只花了455場。