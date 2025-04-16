中職／大巨蛋出現帛琉棒球員 體育署透露台灣交流計畫

今天台北大巨蛋出現一群遠渡重洋的貴客，來自帛琉的棒球、桌球運動員，看著中華職棒味全龍與樂天桃猿隊之戰，興奮地手舞足蹈，沈浸在台灣棒球文化中，體育署署長鄭世忠表示：「他們很愛看棒球。」

體育署去年有協助帛琉射箭、游泳隊來台訓練，鄭世忠透露，這次安排帛琉棒球、桌球代表隊來台，兩支球隊的訓練由國立體大負責，棒球隊是在4月12日抵達，預計待到5月29日，桌球隊則是3月底就已經抵台，已經由陳進祥教練展開訓練。

棒球隊、桌球隊來台期間，體育署安排他們觀看兩場中職賽事，今天在台北大巨蛋，之後也會到桃園棒球場，今天的賽事是由中職會長蔡其昌特別招待，鄭世忠表示，棒球在帛琉是受歡迎的運動，因此他們能夠到現場看球感覺很興奮。

去年12月總統賴清德訪問帛琉，帛琉總統惠恕仁（H.E. Surangel Whipps Jr.）祝賀我國獲得2024世界棒球12強冠軍，並請我國協助帛琉棒球代表隊備戰第12屆太平洋迷你運動會，獲賴清德總統承諾積極協助。

今年1月該國總統就職典禮時，外交部林佳龍部長代表總統賴清德出席，體育署長鄭世忠也為特使團成員，簽署兩國棒球交流合作意向書，也在4月順利成行。

由於過去帛琉與關島在棒球交流賽事上伯仲之間，帛琉總統才特別請台灣協助移地訓練，鄭世忠表示，其中棒球隊會由清大的林琨瀚教授、國體大棒球教練指導，與高中球隊友誼賽，「未來預計還會邀請中職的知名教練來客座，人選先賣個關子。」