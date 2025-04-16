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中職／別把自己往深淵丟 陳柏豪累積救援只想一件事

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊「守護神」陳柏豪開季5場出賽就進帳4次救援成功。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊「守護神」陳柏豪開季5場出賽就進帳4次救援成功。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊「守護神」陳柏豪開季5場出賽就進帳4次救援成功，數字快速累積的同時，他也要避免像昨天自己把自己投到深淵的狀況重現，「能做的就是想法越簡單越好」。

陳柏豪目前暫居救援王，但也有課題待解，開季首戰0.1局掉2分，加上昨天1局被敲1支安打、2次四壞，導致被上壘率1.62、防禦率4.15都不算理想。

「還是有些狀況。」陳柏豪表示，昨天就有出現狀況「自己把自己往深淵裡丟」，但能做的就是相信隊友的守備，「想辦法把控球、場上控管跑者的概念做好，就不會差太多」。

昨天陳柏豪開局就是保送，但隊友雙殺幫忙，隨後又是保送、安打堆積壘包，才製造滾地球守住1分差的勝利，陳柏豪也說：「控制能力對比前幾場沒有特別好，一方面也是1分差，自己想想法複雜，有點急躁。」

陳柏豪認為，昨天能夠度過危機「最終還是相信自己的球，攻擊好球帶，讓對手打不好」，這也是他認為今年救援成功能夠迅速累積的原因。

去年球季收下救援王、最佳進步獎，陳柏豪認為今年壓力跟過往賽季一樣，教練團希望照去年模式走，「，自己的小目標，第一個出局數不要讓對方輕易走上壘，過程難免會跌倒，像是第一場的失敗，這是成長的過程。」

今年季前陳柏豪也收到經典賽資格賽後援任務，銜接到今年球季，他也期待自己能夠保持身體健康，「不要求什麼，安排我上場就幫助球隊守住勝利，這是最重要的事情。」

樂天桃猿隊「守護神」陳柏豪開季5場出賽就進帳4次救援成功。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊「守護神」陳柏豪開季5場出賽就進帳4次救援成功。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊昨晚以1：0擊敗味全龍隊。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊昨晚以1：0擊敗味全龍隊。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿 陳柏豪

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