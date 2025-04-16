中職／對徐若熙有「最好投手」期待 葉總舉西武郭泰源為例

味全龍隊徐若熙昨天本季初登板就有6局、7K、失1分好投，今天下放二軍是正常輪值調度，總教練葉君璋舉「西武版本郭泰源」為例，對徐若熙有「成為最好的投手」期待。

徐若熙昨天以88球就交出6局失1分的優質先發，雖然因為球隊0：1敗給樂天桃猿隊吞敗，但葉總對他的本季首戰給予好評，「目前看來不錯，比去年的第1場要好，投球節奏、感覺自在，比較融入比賽。」

過去先發局數短是徐若熙的硬傷，但今年首戰就跨到6局，葉君璋表示，去年下半季開始徐若熙就進行球速分配的調整，有了經驗之後更容易掌握，投球續航有進步。

徐若熙目前已是中職本土頂級投手，葉君璋也有更高期待，「穩定性，好的投手要每一場都能調整得很好。」

葉總回憶起自己18歲時，曾到日職西武隊練習2個月，「那時候有教練問我，日職最好的投手是誰？他說是郭泰源。」原因是只要任務交到郭泰源手中，就是能夠完成，「這就是最好的投手，聽起來簡單但實際上很難，一整年要怎麼辦到？只能讓投得好的場次比例越來越高。」

龍隊今天做出人員調度，徐若熙、石翔宇下二軍，吳俊杰、林智勝上一軍，葉君璋也解釋，由於先前徐若熙有傷，開季讓他狀況先確定一點，輪值的天數會拉長，再慢慢縮短到一周一次。