日職／王彥程二軍6局優質先發 奪本季第2勝
日本職棒樂天金鷲隊台灣左投王彥程今天在二軍出賽，先發主投6局僅失掉1分，送出5次三振，演出優質先發，最終樂天二軍以2比1擊退羅德隊二軍，王彥程奪下本季第2勝。
樂天二軍今天與千葉羅德海洋隊二軍交手的賽事，王彥程擔任先發投手，1局下被敲安打、投出四壞球保送後，王彥程送出2次三振，再讓打者擊出滾地球出局，化解危機；2局下1出局後接連被山口航輝、立松由宇敲安打，失掉1分。
3局下王彥程被敲安打後，讓下一棒擊出雙殺打，再送出三振，沒有掉分；王彥程從第4局之後回穩，演出9上9下。總計王彥程用69球主投6局，被敲出4支安打，投1次保送、5次三振，失掉1分演出優質先發，單場最快球速146公里。
樂天在3局上靠著辰見鴻之介、山田遙楓、吉野創士接連敲安打，追平比分；4局上岡島豪郎、田中和基敲安打後，對方發生失誤奉送1分，終場樂天就以2比1擊退羅德，王彥程奪下本季第2勝，目前在二軍出賽5場，防禦率2.40。
此外，去年透過選秀加入樂天的台灣小將陽柏翔，此戰先發打第9棒、擔任游擊手，3局上遭到三振，4局上犧牲觸擊成功，7局上擊出中外野飛球出局，總計2打數沒有敲安打，目前在二軍打擊率1成14。
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