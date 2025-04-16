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中職／全恩菲簽約台灣新東家！經紀公司：與啦啦隊無關
韓籍啦啦隊女神全恩菲日前驚傳與台灣經紀公司解約，不過昨天她現身機場引發轟動，還傳出已找到台灣新東家。
全恩菲曾是偶像女團「ANS」成員，去年在韓職起亞虎擔任啦啦隊，與「啦啦隊AI」李珠珢擔任隊友，因亮眼外型也受到台灣球迷關注，儘管她努力使用中文與網友們互動，但始終沒有加入任何職業球團的消息。
日前全恩菲與所屬台灣經紀公司一選娛樂解約，但她發文表示，「我沒問題，只是暫時來韓國，三天後又去臺灣，有什麼問題！謝謝大家擔心我，但我會努力的！愛我好嗎？」
如今全恩菲實現諾言，昨天現身機場，露出美肩及小蠻腰，吸引大批粉絲送禮及要簽名，她身旁還有一名男子緊跟。根據《中時新聞網》報導，該男證實全恩菲已和他們經紀公司簽約，目前正在規劃全恩菲未來在台灣的發展，此次來台也會有些活動安排，但沒有和啦啦隊相關，公司名稱和細節會另擇時間公布。
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