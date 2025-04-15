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中職／呂詠臻沒get到蔣少宏的笑意 遇罕見兩度挑戰張閔勛來定心

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
呂詠臻。記者侯永全／攝影
呂詠臻。記者侯永全／攝影

呂詠臻今天首度以樂天桃猿隊的身分對上前東家味全龍隊，昔日搭檔蔣少宏帶著曖昧的笑容走上打擊區，結局遭到他的無情三振，被問到此事，呂詠臻坦言沒注意到，賽後再想也想不起來。他表示，不光是對上蔣少宏，對上味全這支自己待過不短時間的球隊，已經是很特別的體驗。

呂詠臻過去效力龍隊，去年季後因朱育賢轉隊成為補償球員轉戰另一支「紅軍」，今天首度面對龍隊登板，第7局登板，接手1：0領先。

呂詠臻開局保送張政禹，隨後面對過去最熟悉的投捕搭檔蔣少宏飆出三振，兩出局後，郭天信敲出內野安打，下一棒李凱威打回投手方向，呂詠臻接球後傳一壘抓下出局數，完成1局無失分投球。

「特別亢奮，味全是我待過算是久的球隊、都是曾經的隊友。」呂詠臻表示，相較其他猿隊隊友，自己是第一次碰上龍隊，反倒是全隊對戰最陌生的，加上龍隊近況好，「上去時盡量專心去面對打者，一個一個抓。」

鏡頭捕抓到蔣少宏站上打擊區時掛滿笑容，但呂詠臻明顯情緒較為緊繃，他也坦言：「當下專注在想把該完成的事情完成，真的沒有看到，現在想想，也是沒有印象。」媒體提到，感覺蔣少宏當時在等他的回應，呂詠臻笑答：「我下次會get到。」

該局在曾聖安的打席，擊出三壘方向滾地球，猿隊先挑戰一壘的判決，再換龍隊挑戰二壘的判決，因此中斷了一段時間，而隊友們也為呂詠臻鼓勵、打氣，他透露：「那局遇到接連上壘，還有挑戰花了一點時間，閔勛、隊友都有過來幫我打氣，跟我說不管結果怎樣，就是專心在下一個打者。」

呂詠臻 樂天桃猿 蔣少宏

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