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中職／桃猿1:0打贏投手戰 古久保談林立2次盜壘出局「那也沒辦法」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
威能帝。記者侯永全／攝影
威能帝。記者侯永全／攝影

味全龍、樂天桃猿隊今天在台北大巨蛋上演一場超級投手戰，徐若熙繳出6局失1分、威能帝6局無失分，猿隊靠第4局3支安打串連，林泓育的安打送回巨大的1分，終場以1：0擊敗龍隊，猿隊教頭古久保健二賽後也說：「剛好我們王牌在投、第四棒敲出最重要的那支安打，對球隊是很重要的一場勝利。」

「龍之子」徐若熙演出本季初登板，先發6局共用88球，被敲5安打、失1分，送出7次三振。他的失分出現在第4局，陳晨威、林子偉都揮出安打，一出局攻占一、二壘有人，林泓育補上安打首開紀錄。

樂天桃猿林泓育擊出勝利打點安打。記者侯永全／攝影 侯永全
樂天桃猿林泓育擊出勝利打點安打。記者侯永全／攝影 侯永全

面對生涯與徐若熙的第4場同場過招（含3場例行賽、1場總冠軍賽），威能帝也有一場超級好投，先發6局僅被敲4安打、無失分，將1：0領先交到牛棚手中，最終守成。

古久保表示，威能帝整體準備非常好，第一局開始有一點出太多力的感覺，他有把本來能力拿出來，對手徐若熙也是球速有、變化球也到位，讓猿隊打者難以掌握，「真的是很好的一場比賽。」

被問到第4局的攻勢是否有掌握到徐若熙的破綻，古久保苦笑說：「如果有，早就針對那個部分攻擊了，今天也是只有前四棒有安打，後五棒就完全沒有攻勢。」他指出，這一場可以贏下來，是因剛好是王牌（威能帝）在投，加上第四棒（林泓育）擊出全場最重要的那支安打。

林立此役雙安，但也兩度遭到捕手蔣少宏盜壘阻殺，古久保對此表示，「對方是很好的投手，基本上要打又打不是很好，想說透過盜壘推進壘包，在那邊死掉也是沒有辦法的事。」

威能帝 徐若熙

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